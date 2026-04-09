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Kitzbüheler Anzeiger
Frau in der Wirtschaft Treffen

Die Vortragende Conny Mauracher mit der Frau in der Wirtschaft--Bezirksvorsitzenden Monika Kober (rechts).

Foto: FiW

Westendorf

von Kitzbüheler Anzeiger
09. April 2026

Netzwerkabend mit Mehrwert

Rund 30 Unternehmerinnen folgten der Einladung von „Frau in der Wirtschaft“ (FiW) Kitzbühel zu einem Info-Abend mit anschließendem Netzwerktreffen in der Westendorfer Weinbar „Wine & More by Miha“. Im Mittelpunkt standen neben dem fachlichen Austausch auch praxisnahe Impulse für mehr Effizienz im Arbeitsalltag sowie Einblicke in ein wachsendes regionales Unternehmen.

Vielseitige Unternehmer
Die Gastgeberfamilie Lukassen präsentierte ihr vielseitiges unternehmerisches Engagement. Neben der etablierten Weinbar umfasst dieses auch die Appartementvermietung sowie das 2025 übernommene Hotel „Dahoam“. Die laufenden Arbeiten vor Ort sowie die hochwertige Bewirtung der Gäste vermittelten einen authentischen Eindruck vom Einsatz und der Weiterentwicklung des Familienbetriebs. Nach der offiziellen Begrüßung durch FiW-Bezirksvorsitzende Monika Kober stand der fachliche Input im Fokus. Ordnungs- und Organisationsexpertin Conny Mauracher vermittelte in ihrem Vortrag anschaulich, wie klare Strukturen und einfache Routinen den Arbeitsalltag nachhaltig erleichtern können. Ihr Credo: Weniger Ballast schafft mehr Klarheit – sowohl im physischen als auch im mentalen Bereich.

Mauracher zeigte praxisnah auf, wie bereits kleine Veränderungen, etwa gezieltes Ausmisten oder klar definierte Abläufe, zu einer spürbaren Entlastung führen können. Ordnung wurde dabei nicht nur als persönlicher Vorteil, sondern auch als betriebswirtschaftlicher Faktor betrachtet: Wer effizient arbeitet, spart Zeit, reduziert Stress und steigert langfristig die Produktivität.

Praxisnahe Inhalte vermittelt
Ein weiterer Aspekt ihres Vortrags war das professionelle Auftreten im Geschäftsalltag. Anhand des Konzepts der „Capsule Wardrobe“ verdeutlichte sie, wie durch eine reduzierte, aber gut durchdachte Garderobe Zeit gespart und gleichzeitig ein konsistenter, professioneller Eindruck vermittelt werden kann.
Die Teilnehmer nahmen zahlreiche konkrete Anregungen mit und zeigten sich von der Praxisnähe der Inhalte überzeugt. Ergänzt wurde das Programm durch eine Verlosung: Zehn Eintrittskarten für die „Nacht der Redner“ im Rasmushof in Kitzbühel sorgten für zusätzliche Aufmerksamkeit.
Beim anschließenden Get-together stand der persönliche Austausch im Vordergrund. In entspannter Atmosphäre wurde intensiv genetzwerkt.KA

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