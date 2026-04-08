Neues Bergresort: 300 Hotelbetten für St. Ulrich



Im Laufe der nächsten Wochen fahren am Fuße der Buchensteinwand die Baumaschinen auf – der steirische Immobilienentwickler „Almdorf Bau“ errichtet in St. Ulrich ein Hotel mit 300 Betten. Auch zur Freude von St. Ulrichs Bürgermeister Martin Mitterer: „Wir sind natürlich froh, dass endlich neue Betten kommen.“ In den vergangenen Jahren sind die touristischen Betten in der Gemeinde immer weniger geworden – vor allem für den Liftbetrieb auf der Buchensteinwand n ...