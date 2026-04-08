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Kitzbüheler Anzeiger
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296 Betten aufgeteilt auf drei Gebäude – so soll das neue Hotel ausschauen. Visualisierung: Almdorf Bau

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St. Ulrich

von Margret Klausner
08. April 2026

Neues Bergresort: 300 Hotelbetten für St. Ulrich


Im Laufe der nächsten Wochen fahren am Fuße der Buchensteinwand die Baumaschinen auf – der steirische Immobilienentwickler „Almdorf Bau“ errichtet in St. Ulrich ein Hotel mit 300 Betten. Auch zur Freude von St. Ulrichs Bürgermeister Martin Mitterer: „Wir sind natürlich froh, dass endlich neue Betten kommen.“ In den vergangenen Jahren sind die touristischen Betten in der Gemeinde immer weniger geworden – vor allem für den Liftbetrieb auf der Buchensteinwand n ...

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