Arbeitslosenquote von 4,3 Prozent

Mit Stichtag 31. März waren in Tirol 16.315 Personen arbeitslos vorgemerkt. Im Vergleich zum Vorjahr sind das um 157 Menschen weniger (-1,0 Prozent). „Nach 29 Monaten steigender Arbeitslosigkeit in Tirol können wir erstmals wieder sinkende Arbeitslosigkeit feststellen. Hauptgrund dafür ist die gute Wintersaison. Die wirtschaftliche Stimmung bleibt angesichts der geopolitischen Lage im Nahen Osten und aufgrund der steigenden Preise gedämpft“, fasst Johannes Schranz, stv. Landesgeschäftsführer AMS Tirol, zusammen.

Die Arbeitslosenquote betrug im März in Tirol 4,3 Prozent. Im Bundesländervergleich ist das der niedrigste Wert.



Zehn Prozent weniger Arbeitslose im Bezirk

In den Bezirken Landeck (-22,8 %), Kitzbühel (-10,0 %), Reutte (-8,8 %), Imst (-6,8 %), Schwaz (-5,4 %) und Kufstein (-4,1 %) sind aktuell weniger Menschen arbeitslos vorgemerkt als vor einem Jahr. Einen Anstieg der Arbeitslosigkeit gab es hingegen in den Bezirken Lienz

(+2,0 %) und Innsbruck Stadt/Land (+5,7 %).