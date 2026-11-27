Der Spielabend verlief für die Adler nicht nach Wunsch. Beim dritten Aufeinandertreffen gegen den HC Asiago in dieser Saison gingen sie erneut als Verlierer vom Eis. Das Match endete nach 60 Minuten mit 1:4.



Von Beginn an waren die Adler an diesem Eishockeyabend nicht vom Glück verfolgt. Die eigenen Chancen wollten nicht ins Tor gehen und der Gegner zeigte sich vor dem Kasten in guter Verfassung. Nach einem 0:3-Rückstand hofften die Adler-Fans im letzten Drittel nach einem Tor von Clemens Krainz nochmals auf die Wende. Diese blieb allerdings aus.



Der 25-jährige Stürmer fasste das Spiel im anschließenden Interview wie folgt zusammen: „Ich denke, wir haben nicht so schlecht gespielt, aber das reicht nicht. Es fehlt uns in letzter Zeit immer das Tor und die Konstanz in der Defensive. Jeder muss sich selbst an die Nase nehmen und einfach mehr geben, in der Offensive und Defensive. Der letzte Pass hat oft nicht funktioniert was zu einigen Turnovern führte, aber auch das Quäntchen Glück fehlt uns aktuell", erklärte Krainz.



Weiter geht es für die Adler schon am Samstag in Klagenfurt gegen das Future Team, wo sie erneut ihr Können unter Beweis stellen können.



So lief die Partie

Das erste Spieldrittel begann für die Adler durchaus vielversprechend, denn Jacob Grönhagen feuerte bereits in der ersten Minute den ersten Schuss auf Gästetorhüter Rudy Rigoni ab. Unmittelbar danach hatten die Kitzbüheler sogar eine Überzahlsituation, konnten diese aber nicht in ein Tor umwandeln. Nach einigen guten Phasen mit viel Puckbesitz im Angriffsdrittel kamen die Gäste aus Asiago immer besser in die Partie.



In der elften Minute wurde es für die Adler erstmals richtig gefährlich. Der Adler-Schlussmann Markus Gratzer konnte das 1:0 durch Nicholas Porco nicht verhindern. Im weiteren Verlauf des Drittels zeigte er allerdings eine Topleistung und verhinderte einen noch größeren Rückstand zur Pause. Auch die Adler hatten noch Gelegenheiten, konnten aber beispielsweise durch Lukas Engelhart kurz vor der Pause keinen Treffer mehr erzielen.



Im zweiten Spielabschnitt starteten die Adler erneut gut, doch im weiteren Verlauf des Drittels erschwerten sie sich durch einige Strafen das Spiel. Insgesamt viermal mussten die Adler auf die Strafbank, konnten aber jede dieser Unterzahlsituationen bis zum Ende des Drittels meistern. Ein starker Markus Gratzer im Tor trug weiter dazu bei, dass es mit einem Stand von 0:2 auch in die zweite Pause ging.