Bei winterlichen Bedingungen feierten insgesamt 45 Mannschaften beim Billardclub Saustall Fieberbrunn ein ganz besonderes Jubiläum: das 25. Pillerseer Doppelbillardturnier. Unter dem Motto „November Nights and Neon Lights“ sorgten originelle Verkleidungen und ausgelassene Stimmung bis spät in die Nacht für ein rundum gelungenes Miteinander.



Nach spannenden Vorrunden kristallisierten sich die besten acht Duos für eine hochklassige K.-o.-Phase heraus. Im Viertelfinale bezwangen Mario Brunner und Hansi Gründler („Die frechen Früchtchen“) überraschend die Innsbrucker Favoriten Andreas Michlmayr und Ulrich Zech. Die Lokalmatadoren Simon Astl und Mike Koidl („Six/Seven“) setzten sich knapp gegen die Vorjahressieger Reinhard Styblo und Christian Jöchl („Kegelbahn Reith 1“) durch. Zudem gewannen Wolfgang Weißbacher und Fred Himberger („Lofer 111“) gegen Christian Astl und Georg Bachler sowie Lukas Resch und Robert Fleckl gegen das starke Vater-Sohn-Duo Mario Horngacher und Elias Horngacher.



Im Semifinale lösten zunächst die Fieberbrunner Simon Astl und Mike Koidl („Six/Seven“) gegen Mario Brunner und Hansi Gründler („Die frechen Früchtchen“) das Finalticket. Kurz darauf folgte ihnen das Team „Lofer 111“ mit Wolfgang Weißbacher und Fred Himberger durch einen Sieg über Lukas Resch und Robert Fleckl ins Endspiel.



Im großen Finale krönten Wolfgang Weißbacher und Fred Himberger schließlich ihre starke Turnierleistung und setzten sich in einer packenden Partie souverän gegen die Lokalmatadoren Simon Astl und Mike Koidl durch. Bei der Siegerehrung durften die verdienten Champions die handgefertigten Jubiläumspokale von Franz Bachler in Form einer Billardkugel glücklich entgegennehmen.