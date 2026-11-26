Ein ganz besonderer Erfolg gelang dem Judo und Ranggelclub Fieberbrunn: Die junge Mixed-Mannschaft der Altersklasse U14 sicherte sich erstmals in der Vereinsgeschichte den Titel des Tiroler Mannschaftsmeisters. Mit starken Leistungen, großem Kampfgeist und beeindruckendem Teamzusammenhalt gelang es den jungen Judoka, sogar die etablierten Großvereine aus Innsbruck und Osttirol hinter sich zu lassen.



Auch die zweite U14-Mannschaft zeigte eine starke Leistung und erreichte den 4. Platz. Damit unterstrich der Verein die Breite und Qualität seiner Nachwuchsarbeit. Dieser historische Titel ist nicht nur ein großartiger sportlicher Erfolg, sondern auch eine besondere Bestätigung der konsequenten und engagierten Nachwuchsarbeit des Vereins.



Auch in der Allgemeinen Klasse durfte die Fieberbrunner jubeln: Mit dem dritten Platz gelang ein weiterer beachtlicher Mannschaftserfolg.