Nachhaltig Gas geben

Im Pillerseetal steht Einheimischen und Gästen ab sofort ein neues Pool-Auto zur Verfügung. Mit dem Renault 5 E-Tech erhält das bestehende Carsharing-Projekt der Region ein neues Fahrzeug und setzt damit weiterhin auf nachhaltige Mobilität im alpinen Lebensraum. Das Fahrzeug ist in Fieberbrunn stationiert und kann unkompliziert über einen Onlinekalender reserviert werden. Das E-Carsharing im Pillerseetal bietet eine einfache Möglichkeit, mobil zu bleiben, ohne immer das eigene Auto nutzen zu müssen. Es besteht bereits seit 2018. Damit gehörte die Region zu den frühen Initiativen im Bereich touristischer E-Mobilität in Tirol. Seither wurden mit den Fahrzeugen bereits mehr als 100.000 Kilometer elektrisch zurückgelegt.



Organisiert wird das Angebot als Gemeinschaftsprojekt der Regio-Tech Regionalentwicklungs-GmbH, des Tourismusverbandes Pillerseetal und der Marktgemeinde Fieberbrunn. Das System steht sowohl Gästen als auch Einheimischen offen. Weitere Infos: https://www.kitzbueheler-alpen.com/de/pital/e-car.html