Ein voll besetzter Saal, ein buntes musikalisches Programm und viele bewegende Momente: Das Konzert „Musik hören, Musik spüren“ der Landesmusikschule Kitzbühel und Umgebung brachte Menschen aller Generationen zusammen. Besonders Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen konnten Musik in einem Rahmen erleben, der auf ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.



Seit 2019 ist das besondere Konzertformat ein fixer Bestandteil des musikalischen Jahresprogramms der Landesmusikschule Kitzbühel und Umgebung. Ins Leben gerufen wurde es von Katja Gasteiger von der Caritas-Servicestelle Demenz. Ziel ist es, Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen einen niederschwelligen Zugang zu Musik und gemeinschaftlichem Erleben zu ermöglichen. Gleichzeitig trägt die Veranstaltung dazu bei, Berührungsängste abzubauen und das Thema Demenz in die Mitte der Gesellschaft zu rücken.



Wie gut das gelingt, zeigte sich auch diesmal wieder: Der Saal war bis auf den letzten Platz gefüllt. Auf der Bühne standen Musiker unterschiedlichster Generationen und Stilrichtungen – von den jüngsten Talenten der Musikalischen Früherziehung bis zu den Chören der Altenwohnheime Kitzbühel und Kirchberg. Das Team der Landesmusikschule unter der Leitung von Stefan Brandstätter hatte ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm zusammengestellt, das für beste Unterhaltung und so manchen bewegenden Augenblick sorgte.



Ein Konzert, das viel bedeutet

Wie wichtig dieses besondere Angebot für die Besucher ist, zeigen ihre persönlichen Rückmeldungen. Maria, die regelmäßig als Tagesgast die Tagespflege besucht, kommt jedes Jahr zum Konzert: „Es war wieder ein wunderbares Konzert. Wir wurden so herzlich empfangen und bestens verpflegt. Schade, dass es nur einmal im Jahr stattfindet – ich freue mich schon aufs nächste Mal!“