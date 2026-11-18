Bernard Embacher und Niklas Schumacher teilen sich seit vergangenem Sommer das Atelier am St. Johanner Mauthfeld. Ersterer ist in der Region bestens bekannt für seine Kunst, zweiterer macht sich hierzulande gerade einen Namen. Der geborene Fürstenfeldbrucker/Deutschland hat sich 2016 mit seiner Familie im Bezirk niedergelassen und arbeitet mittlerweile als Kunstlehrer am St. Johanner Gymnasium. Fasziniert war der gelernte Zimmerer schon immer von Kunst, die verwendeten Materialien, wie Farben hergestellt werden. Er erzählt: „Ich verwende in meinen Bildern die rohen Pigmente, die ich selbst mit Leinöl mische.“



Mit seiner Schwester, die damals für die deutsche Vogue in Paris gearbeitet hat, besuchte er mit Vorliebe die dortigen Museen. „Dort ist mir das Portrait Napoleons von Ingres untergekommen. Die Darstellung des Imperialen hat mich total fasziniert und so habe ich schon mit 14 Jahren Freunden selbstgemalte Portraits in der Art in Öl zu diversen Anlässen geschenkt.“ Bisher arbeitete Schumacher künstlerisch für einen Bauträger, der seine großformatigen Werke in die Wohnungen und Häuser von St. Moritz über den Comersee und Kitzbühel gehängt hat. Dies ist nun seine erste Ausstellung.



Zwei unterschiedliche Zugänge

Während sich Schumacher vorwiegend mit dem Experimentieren mit Pigmenten und Leinöl, verschiedenen Feuchtigkeitsgraden und Prozessen wie Trocknung, Rissbildung und Oxidation beschäftigt, fasziniert Bernard Embacher Farbe, Form und Wahrnehmung. Licht, Standort und Bewegung verändern seine Bilder, die zur Hälfte in Tirol, zur anderen in seiner neuen zweiten Heimat Genua entstanden sind. Dort hat er neue Inspirationen gefunden, sowie auch neue Freunde. Einer davon ist der Autor Marco Mattei, der die Vernissage mit einer zweisprachigen Lesung aus seinen Texten über „Die Anthologie der Brüche“ gemeinsam mit Aglaia Embacher verfeinerte. Das i-Tüpfelchen für einen perfekten Abend war neben Kunst und Literatur die Kulinarik als die Embachers ihr in Genua selbst erzeugtes Olivenöl „Baxin“ zur Verkostung darboten. So freut es umso mehr, dass die aktuelle Ausstellung im „Kunstwerk“ am Mauthfeld nur der Auftakt zu drei aufeinanderfolgenden Präsentationen ist. Im Dezember folgt „Nachbarschaften“, im Jänner 2027 „Apparizione“ . Jede Ausstellung wird von einer Lesung von Marco Mattei begleitet.