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  3. Nadine Grünwald aus St. Ulrich spielt bei Blasmusik-EM
Kitzbüheler Anzeiger
SBT Nadine Grünwald

Die geborene Nuaracherin Nadine Grünwald ist Gründungsmitglied und mit voller Begeisterung Teil des Sinfonischen Blasorchesters Tirol.

Foto: Sinfonisches Blasorchester Tirol
ABO PUR

St. Ulrich

von Elisabeth Standl
10. November 2026

Nadine Grünwald aus St. Ulrich spielt bei Blasmusik-EM

Seit zehn Jahren gibt es das Sinfonische Blasorchester Tirol, ein Auswahlorchester aus Studierenden des Tiroler Landeskonservatoriums.

Initiator und nach wie vor musikalischer Leiter ist Bernhard Schlögl, Intendant der Innsbrucker Promenadenkonzerte, Musikpädagoge und Dirigent. Für zwei bis drei Projekte im Jahr versammelt er 70 bis 90 Musiker.

Von Beginn an, also seit 2016, ist die geborene St. Ulricherin und passionierte Querflötistin ...

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