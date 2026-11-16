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Kitzbüheler Anzeiger
Wendehals Museum Kitzbühel

95 Zuhörer erlebten Geschichte mit Überraschung.

Foto: alpinguin
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Kitzbühel

von Kitzbüheler Anzeiger
16. November 2026

Museum Kitzbühel: Vortrag zum Bauernkrieg 1525

Beim letzten Vortrag des Museum Kitzbühel Fördervereins in diesem Jahr füllten 95 Zuhörer den Hahnenkamm-Saal im Kitzbüheler Rathaus. Im Mittelpunkt stand Michael Gruber, der im Bauernkrieg von 1525 zunächst die aufständischen Bauern anführte, dann die Seiten wechselte und schließlich zum fürsterzbischöflichen Bergrichter aufstieg.

Werner Hengl gewährte dank seiner jahrelangen, akribischen Recherchen beeindruckende Einblicke in das bewegte L ...

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