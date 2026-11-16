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Kitzbüheler Anzeiger
Genot Kulis

Gernot Kulis begeisterte.

Foto: Bernd Breitfellner

St. Johann

von Kitzbüheler Anzeiger
16. November 2026

Gernot Kulis begeistert im ausverkauften Kaisersaal

Comedy-Star Gernot Kulis präsentierte auf Einladung von KitzKultur, sein neues Programm in St. Johann und sorgte dabei für Lachsalven im restlos ausverkauften Kaisersaal. Ob im chaotischen Familienalltag, auf abenteuerlichen Reisen mit schrägen Begegnungen oder im unausgewogenen Duell gegen die künstlich intelligente Badezimmerwaage – überall lauern Konflikte, die er nur auf eine Weise löst: mit Humor. Er kann nicht anders.

In seinem neuen Comedy-Programm „Ich kann nicht anders“ über den täglichen Kampf mit dem ultimativen Gegner – dem eigenen Leben, nimmt Gernot Kulis das Leben, wie es ist, auf die Schaufel. Der Comedy-Star brillierte wie immer auf seine unverwechselbare Art – energiegeladen, vielstimmig, mit vollem Körpereinsatz und einem Tempo, das einem den Atem raubt. Ob im chaotischen Familienalltag, auf abenteuerlichen Reisen mit schrägen Begegnungen oder im unausgewogenen Duell gegen die künstlich intelligente Badezimmerwaage – überall lauern Konflikte, die er nur auf eine Weise löst: mit Humor. Er kann nicht anders.

Auf jeden Fall forderte das Publikum, dass der Stammgast bald wieder in den Kaisersaal kommt. Beim anschließenden Meet & Greet nahm sich der Publikumsliebling viel Zeit für seine Fans. Ausgestattet mit der K.I. – der Kulis Intelligenz – nimmt er sich in seinem neuen Programm der großen und kleinen Fragen seines Lebens an – stets bereit, auch im Ernst einen Witz zu finden.

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