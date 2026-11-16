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Kitzbüheler Anzeiger
Jeunesse Musik ohne Grenzen

Drei Ensembles – ein musikalischer Genuss.

Foto: Elisabeth Standl
ABO PUR

Bezirk

von Elisabeth Standl
16. November 2026

Musik ohne Grenzen beim Jeunesse-Konzert

Das zweite Konzert der Jeunesse-Reihe bot einen musikalischen Hochgenuss acht grandioser „Rising Stars“ aus Tschechien und Österreich. Unter dem Motto „Young Masters Across Borders“ wollten sie kulturelle Brücken bauen und mit Musik verbinden.

Peter Fischer von der Jeunesse: „Die Nähe zwischen Wien und Prag ist musikalisch Jahrhunderte alt und es freut uns als Jeunesse außerordentlich, dass wir hier eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit dieser z ...

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