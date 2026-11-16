Musikanten kehrten in Going ein

Vielseitige Auftritte und neuartige Klänge

Die Salzburger Festmusi eröffnete den Abend und sorgte gleich zu Beginn für Schwung. Neben vielen altbekannten Musikanten waren auch einige jung besetzte Gruppen vertreten, darunter beispielsweise die Familienmusik Jamnik. Die vier Kinder eines steirischen Instrumentenbauers führen ihre Liebe zur Musik mit innovativen, großteils selbst komponierten Stücken fort. Philipp Meikl bezeichnete sie scherzhaft als „den Mercedes der steirischen Volksmusik".



Besonders froh über den Andrang junger Gruppen ist Johannes Hauser, der mit sieben Jahren erstmals bei einem Sängertreffen dabei war. „Mit 18 hatte ich Angst, ob die Veranstaltung noch zeitgemäß ist, mittlerweile blüht die Volksmusik-Szene wieder total auf. Das ist wirklich schön, wenn echte Tradition so fortbesteht", freute sich der Stanglwirt-Sohn. Gemeinsam mit seiner Mutter, Magdalena Hauser, überlegt er Jahr für Jahr, wer wieder dabei ist und welche Gruppen neu dazukommen.



Wie jedes Jahr sang die Familie Hauser zum Abschluss noch ihren gefeierten Klassiker „Fein sein beinander bleib'n".