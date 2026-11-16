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Kitzbüheler Anzeiger
SängertreffenStanglwirt
Foto: Nicole Reiter

Going

von Nicole Reiter
16. November 2026

Musikanten kehrten in Going ein

Begeisterter Applaus erfüllte vergangenes Wochenende den großen Saal des Gasthauses vom Stanglwirt, als Moderator Philipp Meikl alle Gäste zum 138. Sängertreffen begrüßte. Er selbst ist ein guter Freund des Hauses und führt seit 1994 durch das Programm. „Mir gefällt die Gasthaus-Atmosphäre hier sehr, so viel gelebte Tradition findet man wirklich nur hier", betonte Meikl. Er selbst achte bei der Moderation sehr darauf, den Abend auch für die Zuschauer besonders zu machen. „Ohne ein gutes Publikum geht es nicht. Viele kommen schon seit Jahren her, es sind immer viele bekannte Gesichter dabei. Das macht es mir natürlich auch leichter, viele Schmähs könnte ich sonst gar nicht bringen", meinte er schmunzelnd.

SängertreffenStanglwirt
Foto: Nicole Reiter

Vielseitige Auftritte und neuartige Klänge
Die Salzburger Festmusi eröffnete den Abend und sorgte gleich zu Beginn für Schwung. Neben vielen altbekannten Musikanten waren auch einige jung besetzte Gruppen vertreten, darunter beispielsweise die Familienmusik Jamnik. Die vier Kinder eines steirischen Instrumentenbauers führen ihre Liebe zur Musik mit innovativen, großteils selbst komponierten Stücken fort. Philipp Meikl bezeichnete sie scherzhaft als „den Mercedes der steirischen Volksmusik".

Besonders froh über den Andrang junger Gruppen ist Johannes Hauser, der mit sieben Jahren erstmals bei einem Sängertreffen dabei war. „Mit 18 hatte ich Angst, ob die Veranstaltung noch zeitgemäß ist, mittlerweile blüht die Volksmusik-Szene wieder total auf. Das ist wirklich schön, wenn echte Tradition so fortbesteht", freute sich der Stanglwirt-Sohn. Gemeinsam mit seiner Mutter, Magdalena Hauser, überlegt er Jahr für Jahr, wer wieder dabei ist und welche Gruppen neu dazukommen.

Wie jedes Jahr sang die Familie Hauser zum Abschluss noch ihren gefeierten Klassiker „Fein sein beinander bleib'n".

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