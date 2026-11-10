Emotionales Kirchenkonzert in St. Ulrich

Unter dem Titel „Ursprung“ gestaltete die Musikkapelle St. Ulrich als Abschluss ihres Musikjahres ein besonders emotionales Konzert. In der bis auf den letzten Platz gefüllten Pfarrkirche brachten sie den stimmig beleuchteten Kirchenraum mit seiner erstaunlichen Akustik zum Klingen und sogar Pfarrer Georges Siyam mit einem Solo zum Singen.



Ein Konzertabend, der die Besucher für einige Stunden der Realität entführte und noch lange in Erinnerung bleiben wird.