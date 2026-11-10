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Kitzbüheler Anzeiger
Kirchenkonzert der BMK St. Ulrich

Ein Konzert voller Emotionen: Mit „Ursprung“ begeisterte die Musikkapelle St. Ulrich in der voll besetzten Pfarrkirche.

Foto: Elisabeth Standl

St. Ulrich

von Elisabeth Standl
10. November 2026
aktualisiert: 10.11.26, 15:55 Uhr

Emotionales Kirchenkonzert in St. Ulrich

Unter dem Titel „Ursprung“ gestaltete die Musikkapelle St. Ulrich als Abschluss ihres Musikjahres ein besonders emotionales Konzert. In der bis auf den letzten Platz gefüllten Pfarrkirche brachten sie den stimmig beleuchteten Kirchenraum mit seiner erstaunlichen Akustik zum Klingen und sogar Pfarrer Georges Siyam mit einem Solo zum Singen.

Ein Konzertabend, der die Besucher für einige Stunden der Realität entführte und noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Kirchenkonzert St. Ulrich quer

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