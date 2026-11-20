Bei der Jahreshauptversammlung zog die Musikkapelle Bilanz über 139 Zusammenkünfte und musikalische Höhepunkte. Nach der musikalischen Gestaltung der Cäcilienmesse eröffnete die 61 Mitglieder zählende Musikkapelle ihre Jahreshauptversammlung im Gasthof Neuwirt. Obmann Michael Seiwald jun. begrüßte zahlreiche Ehrengäste. In einer Gedenkminute wurde des verstorbenen Obmanns Martin Ruiter sowie des Ehrenmitglieds Robert Hautz gedacht.



Die Sc ...