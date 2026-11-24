Dichtes Gedränge im und vor dem Veranstaltungssaal des Museums Kitzbühel am vergangenen Freitagabend. Die neue Sonderausstellung lockte zahlreiche Waidmänner und -frauen in traditionellem Zwirn in die Hinterstadt 32, darunter Tirols Landesjägermeister Anton Larcher, Kitzbühels Bezirksjägermeister Hans Embacher und dessen Stellvertreter Hermann Portenkirchner. Aber auch Wido Sieberers Familie sowie zahlreiche Freunde und Weggefährten des Museumsle ...