Manchmal braucht es nur ein Tischchen, ein Glas Wasser und einen Menschen, der etwas zu erzählen hat. Zwei Stunden lang nahm der Schweizer Bestsellerautor Alex Capus auf Einladung des Literaturvereins Lesewelt St. Johann das Publikum in der Alten Gerberei in St. Johann mit auf eine Reise durch seine Gedankenwelt – charmant, herrlich unaufgeregt und mit einer Prise trockenem Humor.



Wie entstehen Geschichten, die ganze Bücher füllen? Alex Capus hat darauf s ...