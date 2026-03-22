Zum Inhalt springen
badgebadge
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
Orte
Suche
  1. Home
  2. Sport
  3. "Mr. Triathlon“ Julius Skamen wiedergewählt
Kitzbüheler Anzeiger
Präsidium Tiroler Triathlon Verband
Das Präsidium des Tiroler Tirathlon Verbandes: Renate Freisinger, Agnes Danklmaier, Julius Skamen, Viktoria Jöchl, Eva Dollinger, David Jenewein (v.l.). Nicht im Bild Gabi Hausberger.
Foto: TRVT | Carmen Jenewein

Bezirk

22. März 2026

"Mr. Triathlon“ Julius Skamen wiedergewählt

Bei der Generalversammlung des Triathlon Verbands Tirol wurde Präsident Julius Skamen mit seinem Team einstimmig für weitere vier Jahre bestätigt. Seit bereits 35 Jahren steht er an der Spitze des Verbandes – eine in dieser Form einzigartige Kontinuität.

Auffallend ist zudem die starke Frauenpräsenz im Vorstand mit fünf Frauen und zwei Männern. Viktoria Jöchl aus Kitzbühel wurde erneut einstimmig zur Kassierin gewählt.

„Nach über dreieinhalb Jahrzehnten ehrenamtlicher Präsident habe ich mich mit meinem super Team dazu entschlossen nochmals zu kandidieren. Das Vertrauen der Delegierten ehrt mich sehr und ist auch eine Bestätigung unserer bisherigen Arbeit und gleichzeitig auch eine Herausforderung und Auftrag für die zukünftige Arbeit im Verband. Wir setzen weiterhin auf zielgerichtete Nachwuchs- und Jugendarbeit. Der Erfolg der letzten Jahrzehnte im Triathlon Sport gibt uns vollinhaltlich Recht!“ so Skamen.

Das Präsidium des Triathlon Verbandes Tirol 2026-2030:

  • Präsident: Julius Skamen
  • GF-Präsidentin / Schriftführerin: Gabi Hausberge
  • Kassierin: Viktoria Jöchl
  • Sportkoordinator: David Jenewein
  • Sportkoordinatorin-Stellvertreterin: Eva Dollinger
  • Technische Koordinatorin: Renate Freisinger
  • Technische Koordinatorin-Stellvertreterin: Agnes Danklmaier
  • Rechnungsprüfer: Tomas Kraiser und Hans Oberlechner
Generalversammlung TRVT
Unter den Gästen: Julia Oberhauser-Fuchs , ASVÖ-Tirol Präsident Hubert Piegger und Wolfgang Fuchs, Veranstalter des Triathlon Kitzbühel.
Foto: TRVT | Carmen Jenewein

Weitere Artikel:

Präsidium Tiroler Triathlon Verband

Bezirk

22.03.2026

"Mr. Triathlon“ Julius Skamen wiedergewählt

Bei der Generalversammlung des Triathlon Verbands Tirol wurde Präsident Julius Skamen mit seinem Team einstimmig für weitere vier Jahre bestätigt.

Vereinsschießen Oberndorf

Oberndorf

21.03.2026

Schützen gewinnen Oberndorfer Vereinseisschießen

Ganz im Zeichen der Kameradschaft stand kürzlich das traditionelle Vereineisschießen mit anschließendem Watten in Oberndorf. Zehn Mannschaften lieferten sich dabei spannende Duelle und sorgten für beste Stimmung.

Tischtennis Kirchdorf

Kirchdorf

21.03.2026

Tischtennis: 6:2-Heimsieg gefeiert

Zwei wichtige Punkte eroberte das zweite Kirchdorfer Tischtennisteam in der sechsten Runde gegen das starke Team TI Innsbruck 7. Die Mannschaft liegt nun im D-Liga Play-off an vierter Stelle.

Carsharing Pillerseetal

Fieberbrunn

21.03.2026

Neues Auto im Carsharing-Pool

Im Pillerseetal steht Einheimischen und Gästen ab sofort ein neues Pool-Auto zur Verfügung.

Oliver Kern Weltrekord 8er Sesselbahnen

Bezirk

20.03.2026

22 Achter-Sesselbahnen an einem Tag

Oliver Kern nutzte an nur einem Tag insgesamt 22 verschiedene 8er-Sesselbahnen in mehreren Skigebieten und stellte damit einen neuen Weltrekord auf.

Altherren FC Kitzbühel

Kitzbühel

20.03.2026

Ein Wiedersehen nach 47 Jahren

Die Spieler des FC Kitzbühel aus den Jahren 1979 bis 1982 trafen sich nach 47 Jahren wieder und hatten ganz schön viel zu besprechen.

Polizei

Fieberbrunn

20.03.2026

Automaten in Fieberbrunn geknackt

Unbekannte Täter brachen in der Nacht auf den 19. März bei der Autowaschanlage „Carwash Fieberbrunn“ fünf Automaten auf. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Itterpark Spatenstich Walmett
ABO PUR

Wirtschaft

20.03.2026

Startschuss für Itterpark

Insgesamt entstehen 40 Wohnungen in Zentrumsnähe, die Bauarbeiten werden voraussichtlich im Spätherbst 2027 abgeschlossen sein. Zwölf Objekte sind wohnbaugefördert, diese Wohnungen wurden von der Gemeinde vergeben.

E-Paper
Aktuelles
Suche