"Mr. Triathlon“ Julius Skamen wiedergewählt

Bei der Generalversammlung des Triathlon Verbands Tirol wurde Präsident Julius Skamen mit seinem Team einstimmig für weitere vier Jahre bestätigt. Seit bereits 35 Jahren steht er an der Spitze des Verbandes – eine in dieser Form einzigartige Kontinuität.



Auffallend ist zudem die starke Frauenpräsenz im Vorstand mit fünf Frauen und zwei Männern. Viktoria Jöchl aus Kitzbühel wurde erneut einstimmig zur Kassierin gewählt.



„Nach über dreieinhalb Jahrzehnten ehrenamtlicher Präsident habe ich mich mit meinem super Team dazu entschlossen nochmals zu kandidieren. Das Vertrauen der Delegierten ehrt mich sehr und ist auch eine Bestätigung unserer bisherigen Arbeit und gleichzeitig auch eine Herausforderung und Auftrag für die zukünftige Arbeit im Verband. Wir setzen weiterhin auf zielgerichtete Nachwuchs- und Jugendarbeit. Der Erfolg der letzten Jahrzehnte im Triathlon Sport gibt uns vollinhaltlich Recht!“ so Skamen.



Das Präsidium des Triathlon Verbandes Tirol 2026-2030:



Präsident: Julius Skamen

GF-Präsidentin / Schriftführerin: Gabi Hausberge

Kassierin: Viktoria Jöchl

Sportkoordinator: David Jenewein

Sportkoordinatorin-Stellvertreterin: Eva Dollinger

Technische Koordinatorin: Renate Freisinger

Technische Koordinatorin-Stellvertreterin: Agnes Danklmaier

Rechnungsprüfer: Tomas Kraiser und Hans Oberlechner