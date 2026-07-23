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Kitzbüheler Anzeiger
Sport als Teil des Schulalltags MS 2026

Sport und Bewegung steht bei den St. Johanner Mittelschulen ganz oben.

Foto: MS St. Johann

Bezirk

von Gernot Schwaiger
23. Juli 2026

Mittelschulen St. Johann setzen auf Sport

Sport und Bewegung haben an den Mittelschulen St. Johann einen besonders hohen Stellenwert. Für die 648 Schüler der MS 1 und MS 2 wurde im Schuljahr 2025/26 ein vielfältiges Sportprogramm auf die Beine gestellt, das weit über den regulären Turnunterricht hinausgeht. Unterstützt wird dieses Engagement von den Direktoren Martin Kofler und Klaus Wechselberger.

Neben Bewegungseinheiten im Unterricht und einer „Bewegten Pause“ können die Kinder zahlreiche Sportarten kennenlernen. Talentierte Schüler nehmen an Bezirks-, Landes- und Bundesmeisterschaften teil, gleichzeitig wird großer Wert darauf gelegt, alle einzubinden – auch Kinder mit Handicap. Um das Angebot aktuell zu halten, bilden sich die 15 Sportlehrkräfte laufend weiter.

Teamerfolge und Inklusion
Große Erfolge feierten die St. Johanner unter anderem im Flag Football, wo die Burschen mit Rollstuhlsportler Giacomo Canella das Landesfinale erreichten. Im Stocksport holten die Mädchen und Buben den Landes- und Vizelandesmeistertitel sowie Silber bei den Bundesmeisterschaften.

Erstmals ging auch eine Fußball-Mädchenmannschaft in der Sparkasse-Schülerliga an den Start und belegte auf Anhieb Rang drei im Bezirk. Erfolgreich sind die Mittelschulen zudem in Volleyball, Basketball, Badminton und Floorball.

Im Winter stehen Schifahren und Langlaufen auf dem Programm, im Herbst Tischtennis-Workshops. Regelmäßig nehmen die Schüler an Landesmeisterschaften im Langlauf und Ski Alpin teil.

Sport das ganze Jahr über
Ein besonderes Highlight gelang Läuferin Hannah Danzl aus der 4C-Klasse. Nach dem Sieg im Tiroler Landesfinale gewann sie auch das Bundesfinale des Schullaufs in Traun.

Zum Sportangebot zählen außerdem Leichtathletik, Klettern, Geräteturnen sowie Parkour- und Slacklinewochen. Ein wichtiger Bestandteil des Unterrichts ist der Schwimmblock. Ziel ist es, dass alle Kinder sicher schwimmen lernen und ihre Technik verbessern. Ambitionierte Schwimmer nehmen an Landesmeisterschaften, Aquathlon oder dem Wasserball-Schulcup teil.

„Wir wollen allen unseren Schülern so viele Sportarten wie möglich näherbringen“, betont das Sportlehrer-Team. „Sport und Bewegung wird bei uns großgeschrieben. Durch das große Engagement der Lehrerschaft und unserer Schüler dürfen wir uns immer wieder über schöne Erfolge freuen“, ergänzen die Direktoren Martin Kofler und Klaus Wechselberger.

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