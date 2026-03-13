Zum Inhalt springen
St. Ulrich

13. März 2026

Mit der Kraft der Sonne und Nuaracher Know-how

Die Wunderwerk Software GmbH aus St. Ulrich hat mit dem digitalen Photovoltaik-Rechner „solarmaker“ ein Tool entwickelt, das PV-Betrieben bei der Kundenanfrage und Projektvorbereitung hilft. Interessenten können online grundlegende Daten wie Adresse, Stromverbrauch oder geplante Zusatzgeräte eingeben und erhalten eine erste Einschätzung zu Anlagengröße, Kosten und Amortisation. Die Anfrage wird anschließend direkt an den Betrieb übermittelt. Der Rechner wird unter anderem vom steirischen Photovoltaik-Unternehmen E-Lion eingesetzt.

Laut dem Betrieb erleichtert das System die Erstberatung, da Interessenten bereits vor dem ersten Gespräch grundlegende Informationen zu ihrem Projekt erfassen. „Die Qualität der Anfragen ist deutlich höher als früher, das kann man gar nicht vergleichen“, so Dominik Sackl, Vertriebsverantwortlicher bei E-Lion. Der Rechner filtere einerseits Personen heraus, die nicht ernsthaft interessiert sind. Andererseits beschäftigen sich Interessenten bereits vorab mit ihrem Projekt und bringen eine klare Vorstellung von Anlagengröße, Nutzen und Budgetrahmen mit. Zwischen Oktober 2025 und März 2026 gingen über den Rechner 95 vollständig konfigurierte Projektanfragen ein. Zusätzlich hinterlegten 250 Personen ihre Kontaktdaten, so E-Lion.

