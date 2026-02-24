Marion Winkler kürte sich zur Billard-Landesmeisterin
Ein sportlich intensives und äußerst erfolgreiches Wochenende liegt hinter dem BC Saustall Fieberbrunn. Bei den Tiroler Meisterschaften in Kramsach und Imst sowie bei den nationalen Grand-Prix-Turnieren in Feldkirch und Wien sammelten die Athleten zahlreiche Podestplätze und unterstrichen einmal mehr ihre starke Position im Tiroler und österreichischen Billardsport.
In Kramsach stand die Disziplin 14+1 endlos im Mittelpunkt. Marion Winkler präsentierte sich dabei in bestechender Form. Nach einer souveränen Vorrunde zog sie verdient ins Finale ein, wo sie trotz eines anfänglichen Rückstands die Nerven behielt und sich Punkt für Punkt zurückkämpfte. Mit einer starken Schlussphase sicherte sie sich verdient den Tiroler Landesmeistertitel.
Medaillenregen in den Technikbewerben
Parallel dazu gingen in der Pool Hall Alex in Imst die Technikbewerbe über die Bühne – ebenfalls mit erfreulichen Ergebnissen für den BC Saustall. In der Klasse Technik Mädchen durfte sich der Verein gleich über zwei Podestplätze freuen: Jana Etzer erkämpfte sich die Silbermedaille, Emma Edenhauser sicherte sich Bronze. Auch in der Technik U15 zeigte der Fieberbrunner Nachwuchs auf: Philian Soder-Hocke bewies in einem stark besetzten Teilnehmerfeld Konstanz und Nervenstärke und wurde mit Rang drei belohnt.
Jugend-Grand-Prix: Silber für Yannik Putzer
Auf nationaler Ebene sorgte der Nachwuchs ebenfalls für Schlagzeilen. Beim Jugend-Grand-Prix in Feldkirch spielte sich Yannik Putzer mit starken Leistungen bis ins Finale. Erst dort musste er sich dem Linzer Valerian Zachhuber geschlagen geben. Mit Platz zwei setzte Putzer ein deutliches Ausrufezeichen zum Saisonauftakt. Weitere Saustaller im Teilnehmerfeld waren Lukas Noichl und Joshua Oberacher, die ebenfalls wichtige Wettkampferfahrung sammelten.
Nächstes Podium für Marion Winkler
Zeitgleich trafen sich Österreichs beste Billardspielerinnen beim Damen-Grand-Prix in Wien. Marion Winkler bestätigte ihre starke Form vom Landesbewerb und erreichte erneut das Podest. Erst im Halbfinale wurde sie gestoppt und belegte den ausgezeichneten dritten Platz. Andrea Bachler (9.) und Seychelyne Knapp (13.) komplettierten das geschlossene Mannschaftsergebnis.