Marion Winkler kürte sich zur Billard-Landesmeisterin

Jugend-Grand-Prix: Silber für Yannik Putzer

Auf nationaler Ebene sorgte der Nachwuchs ebenfalls für Schlagzeilen. Beim Jugend-Grand-Prix in Feldkirch spielte sich Yannik Putzer mit starken Leistungen bis ins Finale. Erst dort musste er sich dem Linzer Valerian Zachhuber geschlagen geben. Mit Platz zwei setzte Putzer ein deutliches Ausrufezeichen zum Saisonauftakt. Weitere Saustaller im Teilnehmerfeld waren Lukas Noichl und Joshua Oberacher, die ebenfalls wichtige Wettkampferfahrung sammelten.



Nächstes Podium für Marion Winkler

Zeitgleich trafen sich Österreichs beste Billardspielerinnen beim Damen-Grand-Prix in Wien. Marion Winkler bestätigte ihre starke Form vom Landesbewerb und erreichte erneut das Podest. Erst im Halbfinale wurde sie gestoppt und belegte den ausgezeichneten dritten Platz. Andrea Bachler (9.) und Seychelyne Knapp (13.) komplettierten das geschlossene Mannschaftsergebnis.