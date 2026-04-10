Gelungenes Saisonfinale für Skibergsteiger Andreas Mayer

Der Kirchdorfer Andreas Mayer hat beim Weltcupfinale in Villars-sur-Ollon mit einer starken Leistung aufgezeigt, auch wenn er den Sprung ins Halbfinale knapp verpasste. Im Sprintbewerb erreichte er souverän das Viertelfinale, musste sich dort jedoch geschlagen geben und belegte am Ende Rang 13 – nur eine Platzierung fehlte zum Aufstieg. „Das Halbfinale war zum Greifen nah, aber es hat einfach nicht sein sollen“, resümierte Mayer. Mit seiner Leistung zeigte sich der Kirchdorfer dennoch zufrieden: „Ich habe alles gegeben – ein Top-15-Ergebnis zum Abschluss ist absolut in Ordnung.“



Auch im Mixed Relay war Mayer im Einsatz: Gemeinsam mit Sarah Dreier schaffte er es ins B-Finale. Nach einem kämpferischen Rennen belegte das Duo schlussendlich Rang drei.