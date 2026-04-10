Langläufer trumpften auf

Nach dem Doppelerfolg bei den Tiroler Landesmeisterschaften durften die Mädchen und Burschen der MS Fieberbrunn bei den Bundesmeisterschaften im Langlauf in Saalfelden antreten und bestätigten dort eindrucksvoll ihre Form.



In den Bewerben in klassischer Technik und Skating zeigten die Schüler durchwegs starke Leistungen und präsentierten sich als würdige Vertreter Tirols. Die Mädchen überzeugten in der Teamwertung mit Rang vier und schrammten nur knapp am Podest vorbei.



Die Burschen der MS Fieberbrunn sorgten für einen Höhepunkt: Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung gelang der Sprung aufs Podium. Sie belegten den hervorragenden dritten Platz.