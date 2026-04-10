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Kitzbüheler Anzeiger
Langlaufen MS Fieberbrunn

Die Schüler der MS Fieberbrunn konnten bei den Langlauf-Bundesmeisterschaften überzeugen: Die Mädchen belegten Rang vier, den Burschen gelang der Sprung auf‘s Podium.

Foto: Mittelschule Fieberbrunn

Fieberbrunn

10. April 2026

Langläufer trumpften auf

Nach dem Doppelerfolg bei den Tiroler Landesmeisterschaften durften die Mädchen und Burschen der MS Fieberbrunn bei den Bundesmeisterschaften im Langlauf in Saalfelden antreten und bestätigten dort eindrucksvoll ihre Form.

In den Bewerben in klassischer Technik und Skating zeigten die Schüler durchwegs starke Leistungen und präsentierten sich als würdige Vertreter Tirols. Die Mädchen überzeugten in der Teamwertung mit Rang vier und schrammten nur knapp am Podest vorbei.

Die Burschen der MS Fieberbrunn sorgten für einen Höhepunkt: Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung gelang der Sprung aufs Podium. Sie belegten den hervorragenden dritten Platz.

Für das sportliche Ausrufezeichen sorgte einmal mehr Lea Abfalter: Sie gewann alle drei Mädchenbewerbe mit Laufbestzeit.

Die Betreuer Didi Tengg, David Berger und Markus Ehrensperger bedankten sich im Anschluss bei allen außerschulischen Unterstützern, die die Vorbereitung und Teilnahme der jungen Athleten ermöglicht haben.

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