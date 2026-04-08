Große Bühne für junge Ski-Talente

Nina Astner – ein Idol zum Angreifen

Die 26-Jährige stand einst selbst auf der Bühne der Gesamtsiegerehrung und wurde geehrt. Sie hatte eine klare Botschaft an die Nachwuchsathleten: „Wenn man Spaß an dem hat, was man tut, bleibt man auch dran.“ Wichtig seien außerdem Disziplin, der Wille zur stetigen Verbesserung und der richtige Umgang mit Rückschlägen.



Bezirksreferent Hirzinger zog eine positive Bilanz der Saison: „Aufgrund der geringen Neuschneemengen konnten wir heuer auf perfekt präparierten Kunstschneepisten fahren – ideal für den Rennsport.“ So sei es gelungen, faire Bedingungen für alle Teilnehmer zu schaffen – „vom ersten bis zum 200. Starter“.



Interesse am Skifahren weiter ungebrochen

Auch die Entwicklung der Teilnehmerzahlen stimmt Hirzinger optimistisch: Während bei den Kindern zuletzt ein leichter Zuwachs zu verzeichnen war, blieb auch die Schülerklasse mit bis zu 90 Startern pro Rennen stark besetzt. „Im Bezirk sind wir hier sehr gut aufgestellt“, betont er.



Ein wichtiger Baustein für diese Entwicklung ist das Trainingsangebot. Auch der Nachtskilauf in Ellmau hat sich als ideale Trainingsmöglichkeit etabliert: Zweimal pro Woche konnten die jungen Ski-Asse am Abend trainieren. „Gerade für Kinder, die untertags in der Schule sind, ist das eine perfekte Lösung“, so Hirzinger.



Nun bleibt etwas Zeit zum Durchschnaufen, doch die Trainingspause dauert nur kurz. „Wir bieten auch im Sommer zweimal pro Woche Konditions- und Athletiktraining an. Körperliche Fitness bildet die Basis und ist entscheidend, um das Verletzungsrisiko im Winter zu minimieren.“