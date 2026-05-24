Erfolgreicher Finaltag beim Cordial Cup Tirol

Blick auf nächstes Jahr

Perfekte Organisation und vor allem viel Herzblut aller Beteiligten haben den Cordial Cup Tirol und den Cordial Girls Cup auch dieses Jahr zu einem Sport-Event der Extraklasse gemacht. In Kürze starten die Vorbereitungen für das nächste Jahr. „Mittlerweile ist das Nachwuchsturnier zu einem Ganzjahresprojekt gewachsen. Es ist einfach unglaublich, wie hoch die Nachfrage ist, dabei zu sein“, freut sich Gründer und Cheforganisator Hans Grübler. Die insgesamt 32 Qualifikationsturniere starten im August in Deutschland, Österreich und in der Schweiz, die genauen Termine sind bald auf der Homepage zu finden. Wieder zu Pfingsten (14.-17. Mai 2027) werden sich 140 Mannschaften auf 13 Plätzen treffen, um den 29. Cordial Cup Tirol und den 16. Cordial Girls Cup zu bestreiten.