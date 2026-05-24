Für die Touristiker:innen der Region Kitzbüheler Alpen und Wilder Kaiser hat der Cordial Cup Tirol einen enormen Wert.
Erfolgreicher Finaltag beim Cordial Cup Tirol
Exakt um 15 Uhr erfolgte in Hopfgarten der Anpfiff für die Finalspiele des 28. Cordial Cups Tirol und des 15. Cordial Girls Cups. Unter den wachsamen Augen der Cordial Girls Cup Botschafterin Nici Billa und Lisa Ehold, Gesamtleiterin der ÖFB Frauen Akademie sowie zahlreicher Prominenz und einem begeisterten Publikum kämpften die Fußball-Stars von morgen um die begehrten Trophäen. Deutschland – allen voran der FC Bayern München – dominierte in allen Klassen. Einzig der 1.FC Nürnberg verhinderte einen Vierfachsieg der starken FC Bayern München Nachwuchs-Mannschaften.
Hans Grübler umringt von BGM Paul Sieberer (li.) und TVB-GF Stefan Astner (re.), die ihn für 15 Jahre Cordial Girls Cup in Hopfgarten ehrten.
Es ging heiß her, bei den Finalspielen in drei Altersklassen bei den Jungs (U11, U13 und U15) und den U15 Girls. Bestes Kaiserwetter heizte die Stimmung noch mehr an, als die Top-Nachwuchsmannschaften auf den Rasen der Sportanlagen Hopfgarten einliefen. Krönender Abschluss für alle 140 Mannschaften stellte die Siegerehrung und die Wahl zur Auszeichnung zum „Player of the Match“ dar. Gewinnen konnte pro Klasse zwar nur eine Mannschaft, letztlich zählte aber das Dabeisein bei einem der größten Fußballnachwuchsturniere Europas mehr als die Pokale.
Die Trophäen gehen an…
Mehr als 50 Schiedsrichter:innen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sorgten dieses Jahr mit ihren Pfiffen auf 13 Plätzen für faire Bedingungen am Rasen. Unter ihnen auch David Astl, Top-Nachwuchsschiedsrichter aus Österreich, der das Finalspiel der U15 Jungs souverän pfiff. Hingegen seinen letzten Einsatz beim Cordial Cup Tirol absolvierte Carsten Röder aus Deutschland, der das U11-Finalspiel leitete.
U11 Sieger: FC Bayern München.
U11: FC Bayern München trifft auf FR Soccer Zürich
Im Finale lag FC Bayern München mit 2:0 vorne, allerdings konnten die Schweizer durch den doppelten Torschützen und „Player of the Match“ Valdet Tafilaj ausgleichen. Souverän konnten die Bayern beim anschließenden Neunmeterschießen den Sieg einfahren. Über den dritten Platz freute sich Bayer 04 Leverkusen.
U13 Sieger: FC Bayern München.
U13: FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt
Ein früher Elfmeter brachte den FC Bayern München in Führung, mit einem weiteren Tor in der zweiten Halbzeit wurde der dritte Sieg im dritten Finale routiniert abgesichert. Über die Auszeichnung „Player of the Match“ freute sich Torhüter Noah Polzer. Auf Rang drei kickte sich der 1. FC-TSG Königstein.
U15 Sieger: 1.FC Nürnberg.
U15: 1.FC Nürnberg gegen FC Bayern München
Ein bayerisches Duell der Meisterklasse lieferte sich der Vorjahressieger 1.FC Nürnberg gegen FC Bayern München. In der ersten Halbzeit kickte sich der 1.FC Nürnberg in Führung und ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen. Der Titelverteidiger vereitelte dadurch einen vierfachen Sieg des FC Bayern München. Über die Wahl zum „Player of the Match“ durfte sich der Torschütze Marko Babic freuen. Den dritten Platz sicherte sich der VfB Stuttgart.
U15 Girls Siegerinnen: FC Bayern München.
U15 Girls: VfL Wolfsburg trifft auf FC Bayern München
Im ebenso rein deutschen Finale gingen die Mädels vom FC Bayern München zum 15-jährigen Jubiläum des Cordial Girls Cups zu Anfang des Spiels in Führung. VfL Wolfsburg blieb chancenlos gegen das starken Bayern-Team. Die Auszeichnung „Player of the Match“ ging an Franziska Fischbacher vom FC Bayern München. Aus österreichischer Sicht sehr erfreulich: Der GAK 1902 darf über Platz drei jubeln – ganz zur Freude des heimischen Publikums.
U13: Das Finale FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt war mit 2:0 eine klare Entscheidung.
Blick auf nächstes Jahr
Perfekte Organisation und vor allem viel Herzblut aller Beteiligten haben den Cordial Cup Tirol und den Cordial Girls Cup auch dieses Jahr zu einem Sport-Event der Extraklasse gemacht. In Kürze starten die Vorbereitungen für das nächste Jahr. „Mittlerweile ist das Nachwuchsturnier zu einem Ganzjahresprojekt gewachsen. Es ist einfach unglaublich, wie hoch die Nachfrage ist, dabei zu sein“, freut sich Gründer und Cheforganisator Hans Grübler. Die insgesamt 32 Qualifikationsturniere starten im August in Deutschland, Österreich und in der Schweiz, die genauen Termine sind bald auf der Homepage zu finden. Wieder zu Pfingsten (14.-17. Mai 2027) werden sich 140 Mannschaften auf 13 Plätzen treffen, um den 29. Cordial Cup Tirol und den 16. Cordial Girls Cup zu bestreiten.
U11: Das Match FC Bayern München gegen FR Soccer Zürich wurde erst beim Neunmeterschießen für die Deutschen entschieden.
Jetzt ist der Sommer da!
Traditionell gilt der Cordial Cup Tirol und der Cordial Girls Cup als Auftakt zur Sommersaison in der Region. An die 15.000 Nächtigungen generiert das Turnier und setzt nachhaltige Impulse für die gesamte Region. Erfreut blickt Stefan Astner, Tourismusdirektor der Region Hohe Salve, auf das Fußallfest zurück: „Ohne den Einsatz der hunderten Freiwilligen wäre das alles nicht möglich, ihnen gilt unser größter Dank. Die Zusammenarbeit mit Hans Grübler und seinem ambitionierten Team ist einfach hervorragend. Das Nachwuchsturnier hier bei uns auszutragen, erfüllt uns mit Stolz und Freude und rückt die gesamte Region positiv ins Rampenlicht.“