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Kitzbüheler Anzeiger
Pendl SK St. Johann 2026

Der St. Johanner Kapitän Georg Pendl.

Foto: LK-Fotografie / Lukas Kili
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Kitzbühel

22. Juli 2026

Zwei Kapitäne, zwei Teams, eine gemeinsame Liga

Zwei Jahre lang gingen ihre Wege auseinander. Georg Pendl führte den SK St. Johann an, Viktor Winter trug beim FC Kitzbühel Verantwortung. Jetzt kreuzen sich ihre Wege wieder. Dank des Aufstiegs des SK St. Johann treffen die beiden in der Regionalliga West wieder aufeinander.

Das bislang letzte Liga-Duell zwischen St. Johann und Kitzbühel fand am 26. Mai 2024 statt und endete mit einem 1:1 Unentschieden. Seitdem hat sich einiges verändert. Beide Mannschaft ...

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