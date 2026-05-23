Cordial Cup Tirol begeistert mit spekatkulärer Eröffnung und heißen Vorrundenspielen

U11: Der 1.FC Nürnberg ist mit voller Punkteanzahl souverän weiter – ebenso wie der FC Bayern München. Ein rein österreichisches Duell steht mit RB Fußball AKA Salzburg gegen TSV Hartberg im morgigen Achtelfinale auf dem Programm. Eintracht Frankfurt erzielte zehn Punkte und ist somit weiter. Unter anderem sind die namhaften Vereine Bayer 04 Leverkusen als auch die SpVgg Unterhaching in einem harten Vorrundenkampf erfolgreich durch die Gruppenphase gekommen.



U13: RB Fußball AKA Salzburg und FC Bayern München behielten mit zwölf Punkten je eine weiße Weste. Der 1.FC Nürnberg ist mit zehn Punkten weiter. Sehr stark auch der FC-Rapperswill-Jona aus der Schweiz, der als Gruppensieger weiterkommt. Nach den Gruppensiegen in der U11 und in der U15 erreicht der 1. FC Nürnberg auch in dieser Altersklasse den Gruppensieg und untermauert dadurch erneut den Status als einer der besten Vereine in der Nachwuchsarbeit.



U15: Nationalteam Luxemburg als kleine Überraschung. Mit zehn Punkten ist Nationalteam Luxemburg souverän weiter und setzte sich unter anderem im direkten Duell gegen den VfB Stuttgart durch. Dass die AKA Tirol U15 weiter ist, freut vor allem das heimische Publikum. Als Gruppensieger der Gruppe F setzten sie ein lautes Ausrufezeichen. Der Vorjahressieger 1.FC Nürnberg (volle Punkteanzahl) sowie der letztjährige AKA St. Pölten sind ebenso im Achtelfinale wie RB Fußball Salzburg (auch zwölf Punkte). Das Achtelfinale hart erkämpfen mussten sich die deutschen Top-Klubs FC Augsburg und die SpVgg Unterhaching.



U15 Girls: Mit dem GAK 1902 und dem SK Rapid Wien sind zwei österreichische Clubs fix für das Viertelfinale qualifiziert. Rekordsieger TSG 1899 Hoffenheim gibt sich ebenso keine Blöße und ist klar weitergekommen. Die beiden Mädchen-Mannschaften FC Bayern München und Eintracht Frankfurt komplettieren das deutsche Trio im Viertelfinale. Während die Western Sydney Wanderers ein starkes Ausrufezeichen setzten, kämpft in den Abendstunden der FC Red Bull Salzburg noch um den Einzug in die nächste Runde.