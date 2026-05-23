Organisationschef Hans Grübler inmitten der begeisterten Fußballer.
Cordial Cup Tirol begeistert mit spekatkulärer Eröffnung und heißen Vorrundenspielen
Die Eröffnungsfeier des 28. Cordial Cups Tirol und des 15. Cordial Girls Cups in Kirchberg könnte besser nicht gewesen sein: 140 Mannschaften aus vier Kontinenten absolvierten eine Flaggenparade, die das Publikum ins Staunen versetzte. Bei strahlendem Sonnenschein ging es am Samstag bei den Vorrundenspielen wortwörtlich heiß her auf den insgesamt 13 Spielplätzen. Absolut nachvollziehbar, denn alle Nachwuchsmannschaften wollen am morgigen Sonntag die Siegespokale mit nach Hause nehmen.
Die Eröffnungsfeier des 28. Cordial Cups Tirol und des 15. Cordial Girls Cup war ein voller Erfolg. Die Bundesmusikkapelle Aschau begleitete die Flaggenparade mit dem Kirchberger Bürgermeister Helmut Berger (li.) und LH-Stellv. Philip Wohlgemuth (re.).
Sichtlich bewegt zeigte sich Hans Grübler, Cheforganisator des 28. Cordial Cups Tirol bzw. des 15. Cordial Girls Cups, als 140 Mannschaften am Freitag ins Kirchberger Stadion einzogen. „Jetzt organisiere ich den Cordial Cup Tirol schon so lange, und jedes Jahr erfüllt mich dieses Nachwuchsturnier mit Stolz und unglaublicher Freude“, beschreibt Grübler seine Emotionen. Kein Wunder, war das Stadion mit Spieler:innen und Betreuer:innen sowie Fans voll besetzt, LH-Stellv. Philip Wohlgemuth, der Kirchberger Bürgermeister Helmut Berger und Hans Grübler unter großem Jubel der Kids und des Publikums die Fußbälle in die tobende Menge kickten. Für musikalische Highlights und eine großartige Bühnenshow sorgte DJ Instyle, der Klein & Groß in Partystimmung versetzte.
Heiße Vorrundenspiele im Girls-Jubiläumsjahr
Nicht nur die Tiroler Profifußballerin und Botschafterin des Cordial Girls Cups Nici Billa, sondern auch Michael Wiesinger, ehemaliger Fußballprofi und mittlerweile sportlicher Leiter des FC Bayern München Campus, sowie der ehemaliger Tiroler Fußballprofi und jetzt Trainer des FC Eurotours Kitzbühel Michael Baur beobachteten die Vorrundenspiele genau. Besonders freute sich Organisator Hans Grübler über den Besuch des ehemaligen FC Augsburg Trainers, Sandro Wagner. Ausgetragen wurden die vielen spannenden Spiele der Gruppenphase der U11, U13, U15 und der U15 Girls auf insgesamt 13 Plätzen.
Fußballexperten unter sich: Ehemaliger Profi und FC Augsburg Trainer Sandro Wagner (li.) und OK-Chef Hans Grübler (re.)
U11: Der 1.FC Nürnberg ist mit voller Punkteanzahl souverän weiter – ebenso wie der FC Bayern München. Ein rein österreichisches Duell steht mit RB Fußball AKA Salzburg gegen TSV Hartberg im morgigen Achtelfinale auf dem Programm. Eintracht Frankfurt erzielte zehn Punkte und ist somit weiter. Unter anderem sind die namhaften Vereine Bayer 04 Leverkusen als auch die SpVgg Unterhaching in einem harten Vorrundenkampf erfolgreich durch die Gruppenphase gekommen.
U13: RB Fußball AKA Salzburg und FC Bayern München behielten mit zwölf Punkten je eine weiße Weste. Der 1.FC Nürnberg ist mit zehn Punkten weiter. Sehr stark auch der FC-Rapperswill-Jona aus der Schweiz, der als Gruppensieger weiterkommt. Nach den Gruppensiegen in der U11 und in der U15 erreicht der 1. FC Nürnberg auch in dieser Altersklasse den Gruppensieg und untermauert dadurch erneut den Status als einer der besten Vereine in der Nachwuchsarbeit.
U15: Nationalteam Luxemburg als kleine Überraschung. Mit zehn Punkten ist Nationalteam Luxemburg souverän weiter und setzte sich unter anderem im direkten Duell gegen den VfB Stuttgart durch. Dass die AKA Tirol U15 weiter ist, freut vor allem das heimische Publikum. Als Gruppensieger der Gruppe F setzten sie ein lautes Ausrufezeichen. Der Vorjahressieger 1.FC Nürnberg (volle Punkteanzahl) sowie der letztjährige AKA St. Pölten sind ebenso im Achtelfinale wie RB Fußball Salzburg (auch zwölf Punkte). Das Achtelfinale hart erkämpfen mussten sich die deutschen Top-Klubs FC Augsburg und die SpVgg Unterhaching.
U15 Girls: Mit dem GAK 1902 und dem SK Rapid Wien sind zwei österreichische Clubs fix für das Viertelfinale qualifiziert. Rekordsieger TSG 1899 Hoffenheim gibt sich ebenso keine Blöße und ist klar weitergekommen. Die beiden Mädchen-Mannschaften FC Bayern München und Eintracht Frankfurt komplettieren das deutsche Trio im Viertelfinale. Während die Western Sydney Wanderers ein starkes Ausrufezeichen setzten, kämpft in den Abendstunden der FC Red Bull Salzburg noch um den Einzug in die nächste Runde.
Die Tiroler Profifußballerin und Cordial Girls Cup Botschafterin Nici Billa freut sich mit Cordial Girls Cup Gründer Hans Grübler über das 15-jährige Jubiläum.
Alle Finalspiele in Hopfgarten
Nur noch einen Spieltag, dann stehen die Gewinnerinnen und Gewinner des diesjährigen Cordial Girls Cups und Cordial Cups Tirol fest: Am Sonntag, ab 15 Uhr, werden alle Finalspiele die Sportanlage in Hopfgarten zum Beben bringen. Ab 18.15 Uhr werden die Trophäen überreicht, ebenso findet die Wahl zur Auszeichnung „Player of the Match“ pro Altersklasse inklusive Cordial Girls Cup statt. Für alle, die es am Sonntag nicht nach Hopfgarten schaffen, Streamster.tv überträgt ab 14.50 Uhr live und kostenfrei