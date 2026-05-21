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Kitzbüheler Anzeiger
Kitzbüheler Tennis Club Team 4

Das neue Team (Herren 4) des Kitzbüheler Tennis Club

Foto: privat

Kitzbühel

von Kitzbüheler Anzeiger
21. Mai 2026

Gelungene Premiere für neues KTC-Team

Gelungener Auftakt für den Kitzbüheler Tennis Club in der Allgemeinen Klasse der Mannschaftsmeisterschaft. Im ersten Saisonspiel gegen den TC Kössen 1 feierte das neue Team (Herren 4) einen knappen 5:4-Erfolg. Nach starken Einzelmatches lagen die Kitzbüheler bereits mit 4:2 in Führung.

In den Doppelbegegnungen wurde es jedoch noch einmal spannend, denn Kössen konnte die ersten beiden Doppel-Partien für sich entscheiden und zum 4:4 ausgleichen. Im entscheidenden letzten Doppel bewiesen die Kitzbüheler Nervenstärke und sicherten sich den ersten Sieg der jungen Teamgeschichte.

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