Gelungene Premiere für neues KTC-Team

Gelungener Auftakt für den Kitzbüheler Tennis Club in der Allgemeinen Klasse der Mannschaftsmeisterschaft. Im ersten Saisonspiel gegen den TC Kössen 1 feierte das neue Team (Herren 4) einen knappen 5:4-Erfolg. Nach starken Einzelmatches lagen die Kitzbüheler bereits mit 4:2 in Führung.



In den Doppelbegegnungen wurde es jedoch noch einmal spannend, denn Kössen konnte die ersten beiden Doppel-Partien für sich entscheiden und zum 4:4 ausgleichen. Im entscheidenden letzten Doppel bewiesen die Kitzbüheler Nervenstärke und sicherten sich den ersten Sieg der jungen Teamgeschichte.