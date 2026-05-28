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Kitzbüheler Anzeiger
Tennis Gymasium

Das erfolgreiche Team vom Gymnasium St. Johann: Lennie Pendl, Maximilian Mantl, Martin Oswald, Laura Putzer, Anna Widauer und Gabriel Bichler.

Foto: Eiwan

Bezirk

von Kitzbüheler Anzeiger
28. Mai 2026

3. Platz für Gymnasium im Tennis-Schulcup

Beim Tennis-Schulcup Landesfinale am 19. Mai in Kitzbühel traten die besten sechs von insgesamt 26 Teams aus Tirol gegeneinander an. Das Team BG/BORG St. Johann zeigte dabei eine starke Leistung und konnte sich den hervorragenden dritten Platz sichern.

Nach der erfolgreichen Qualifikation beim Bezirkscup in Kufstein Anfang Mai eröffnete das Team des Gymnasiums auch das Landesfinale souverän. Gegen die Mannschaft des BRG Wörgl gelang ein klarer Erfolg. Im Halbfinale wartete mit dem Meinhardinum Stams der spätere Turniersieger. Trotz großem Einsatz musste sich das Team des Gymnasiums schließlich geschlagen geben. Im Spiel um Platz drei gewannen die Schüler dann jedoch durch guten Teamgeist in kampfbetonten Matches gegen die Mannschaft des BRG Schwaz.

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