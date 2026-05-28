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Kitzbüheler Anzeiger
OD Trails Eröffnung_SabineHuber

Die OD Trails in Oberndorf starten mit erweitertem Konzept und neuen Strecken in die Saison.

Foto: Sabine Huber
ABO PUR

Oberndorf

von Sabine Huber
28. Mai 2026

OD Trails in Oberndorf offiziell (wieder) eröffnet

Mit neuem Konzept und erweiterten Strecken starten die OD Trails in Oberndorf in die Saison. Im Mittelpunkt der Umbauarbeiten stand vor allem die Jumpline, die verlängert und mit neuen Elementen ausgestattet wurde.

Besonderes Highlight ist eine große Rampe mit Mulchlandung am Ende der Strecke, die laut Verantwortlichen im Bezirk einzigartig ist. Für die Umbauten verantwortlich sind Philipp Gatterer (2.v.r.) und sein Team rund um Shaper Christian Eder ( ...

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