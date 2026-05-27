Salventrail lockt internationale Läufer nach Itter

Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen wurde Itter am Pfingstsonntag erneut zum Treffpunkt der Trailrunning-Szene. Rund 200 Athleten aus neun Nationen gingen beim dritten Salventrail der LG Decker Itter an den Start – deutlich mehr als noch im Vorjahr.



Die anspruchsvollen Strecken mit langen Anstiegen, schnellen Downhill-Passagen und technisch schwierigen Abschnitten verlangten den Läufern alles ab.



Im Hauptbewerb über 25 Kilometer und 1.400 Höhenmeter sicherte sich die Deutsche Marina Janussek in 2:14:51 Stunden den Sieg bei den Damen. Bei den Herren setzte sich Lokalmatador Matthias Aichinger-

Rosenberger von der LG Decker Itter in starken 1:54:01 Stunden durch. Den KRAFTalmTrail über 15 Kilometer gewann Anian Rottmüller aus Deutschland in 1:15:14 Stunden. Schnellste Dame war die heimische Profi-Triathletin Sabrina Exenberger von der LG Decker Itter mit einer Zeit von 1:29:49 Stunden. Sie durfte sich über ein besonders erfolgreiches Wochenende freuen: Bereits am Vortag hatte sie den KRAFTalm Berglauf gewonnen und sich den Tiroler Meistertitel gesichert.



Erfolgreich präsentierte sich zudem der Nachwuchs der LG Decker Itter. Im U20-Bewerb über zehn Kilometer musste sich Fernando Freitag nur knapp dem Franzosen Augustin Larribau geschlagen geben. Bei den U18-Bewerben triumphierten mit Mario Leitner und Lena Gems zwei weitere Athleten des Veranstaltervereins. Zusätzliche sportliche Bedeutung erhielt der Bewerb durch die Austragung der Tiroler Meisterschaft im Rahmen des KRAFTalmTrails.