Rund 80 Läufer starteten auf die 15 km lange Distanz des KRAFTalmTrails und kämpften dabei unter anderem auch um die Tiroler Meistertitel.
Sport
Salventrail lockt internationale Läufer nach Itter
Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen wurde Itter am Pfingstsonntag erneut zum Treffpunkt der Trailrunning-Szene. Rund 200 Athleten aus neun Nationen gingen beim dritten Salventrail der LG Decker Itter an den Start – deutlich mehr als noch im Vorjahr.
Die anspruchsvollen Strecken mit langen Anstiegen, schnellen Downhill-Passagen und technisch schwierigen Abschnitten verlangten den Läufern alles ab.
Im Hauptbewerb über 25 Kilometer und 1.400 Höhenmeter sicherte sich die Deutsche Marina Janussek in 2:14:51 Stunden den Sieg bei den Damen. Bei den Herren setzte sich Lokalmatador Matthias Aichinger-
Rosenberger von der LG Decker Itter in starken 1:54:01 Stunden durch. Den KRAFTalmTrail über 15 Kilometer gewann Anian Rottmüller aus Deutschland in 1:15:14 Stunden. Schnellste Dame war die heimische Profi-Triathletin Sabrina Exenberger von der LG Decker Itter mit einer Zeit von 1:29:49 Stunden. Sie durfte sich über ein besonders erfolgreiches Wochenende freuen: Bereits am Vortag hatte sie den KRAFTalm Berglauf gewonnen und sich den Tiroler Meistertitel gesichert.
Erfolgreich präsentierte sich zudem der Nachwuchs der LG Decker Itter. Im U20-Bewerb über zehn Kilometer musste sich Fernando Freitag nur knapp dem Franzosen Augustin Larribau geschlagen geben. Bei den U18-Bewerben triumphierten mit Mario Leitner und Lena Gems zwei weitere Athleten des Veranstaltervereins. Zusätzliche sportliche Bedeutung erhielt der Bewerb durch die Austragung der Tiroler Meisterschaft im Rahmen des KRAFTalmTrails.