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Kitzbüheler Anzeiger
Salventrail 2026

Rund 80 Läufer starteten auf die 15 km lange Distanz des KRAFTalmTrails und kämpften dabei unter anderem auch um die Tiroler Meistertitel.

Foto: Marco Pircher

Sport

von Sabine Huber
27. Mai 2026

Salventrail lockt internationale Läufer nach Itter

Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen wurde Itter am Pfingstsonntag erneut zum Treffpunkt der Trailrunning-Szene. Rund 200 Athleten aus neun Nationen gingen beim dritten Salventrail der LG Decker Itter an den Start – deutlich mehr als noch im Vorjahr.

Die anspruchsvollen Strecken mit langen Anstiegen, schnellen Downhill-Passagen und technisch schwierigen Abschnitten verlangten den Läufern alles ab.

Im Hauptbewerb über 25 Kilometer und 1.400 Höhenmeter sicherte sich die Deutsche Marina Janussek in 2:14:51 Stunden den Sieg bei den Damen. Bei den Herren setzte sich Lokalmatador Matthias Aichinger-
Rosenberger von der LG Decker Itter in starken 1:54:01 Stunden durch. Den KRAFTalmTrail über 15 Kilometer gewann Anian Rottmüller aus Deutschland in 1:15:14 Stunden. Schnellste Dame war die heimische Profi-Triathletin Sabrina Exenberger von der LG Decker Itter mit einer Zeit von 1:29:49 Stunden. Sie durfte sich über ein besonders erfolgreiches Wochenende freuen: Bereits am Vortag hatte sie den KRAFTalm Berglauf gewonnen und sich den Tiroler Meistertitel gesichert.

Erfolgreich präsentierte sich zudem der Nachwuchs der LG Decker Itter. Im U20-Bewerb über zehn Kilometer musste sich Fernando Freitag nur knapp dem Franzosen Augustin Larribau geschlagen geben. Bei den U18-Bewerben triumphierten mit Mario Leitner und Lena Gems zwei weitere Athleten des Veranstaltervereins. Zusätzliche sportliche Bedeutung erhielt der Bewerb durch die Austragung der Tiroler Meisterschaft im Rahmen des KRAFTalmTrails.

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