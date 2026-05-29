Erfolgreiches Taekwondo-Team Fieberbrunn

Der Taekwondo Club Fieberbrunn sorgte beim internationalen Weltranglistenwochenende in London mit starken Leistungen für Aufsehen. Bei zwei hochkarätigen Turnieren, den London Open und dem President’s Cup, überzeugten die jungen Athletinnen bei ihrem ersten Weltranglistenturnier gegen starke internationale Konkurrenz. Auch Routinier Martin Seelos zeigte mit einem Top-10-Ergebnis seine Klasse.



Bereits am ersten Wettkampftag präsentierten s ...