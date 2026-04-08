Derby-Krimi bis zur allerletzten Minute

Das erste Landesliga-Derby im Frühjahr hielt, was es versprach. Beide Teams waren mit breiter Brust in die Partie gegangen und lieferten sich von Beginn an ein kampfbetontes Duell. Torchancen blieben Mangelware, dafür wurde um jeden Meter gefightet. Kirchdorf hatte in der ersten Hälfte leichte Vorteile im Ballbesitz und stellte die Kirchberger Defensive mit viel Bewegung immer wieder vor Aufgaben. Die Hausherren hingegen taten sich schwer, ins eigene Kombinationsspiel zu finden.



Auch ohne Treffer ereignete sich in der 37. Minute eine spielentscheidende Szene: Schiedsrichter Erdinc Bayraktar zeigte Hikmet Aksu die Gelbe Karte – eine Verwarnung mit Folgen. Denn unmittelbar nach Wiederanpfiff zur zweiten Hälfte gab es nach einem Foul erneut Gelb für Aksu – und damit Gelb-Rot. Kirchberg musste fortan in Unterzahl agieren.



Doch die Heimelf zeigte Moral: Nebojsa Vukovic brachte Kirchberg in der 61. Minute trotz Unterzahl mit 1:0 in Führung.



Als vieles bereits nach einem hart erkämpften Derby-Sieg aussah, schlug doch noch die Stunde von Kirchdorf und Paul Seisl gelang in der 98. Minute (!) der viel umjubelte Ausgleich. Am Ende blieb ein durchaus gerechtes, wenn auch für Kirchberg äußerst bitteres Unentschieden.



Kirchdorf musste zwei Tage später erneut antreten und bewies einmal mehr Comeback-Qualitäten: Auch gegen Walchsee gelang es der Elf, einen 0:1-Rückstand in ein Unentschieden zu verwandeln. Sebastian Almberger traf in der 64. Minute zum 1:1-Endstand.



In der Tabelle liegen beide Teams weiterhin Kopf an Kopf und liefern sich ein enges Rennen um einen Platz in der oberen Tabellenhälfte der Landesliga Ost.