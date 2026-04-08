Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Sport
  3. Derby-Krimi bis zur allerletzten Minute
Kitzbüheler Anzeiger
Fußball Derby Kirchberg vs Kirchdorf

Spannung bis zur letzten Minute im Duell zwischen Kirchberg und Kirchdorf – der Ausgleich fiel erst in der 98. Minute.

Foto: Sabine Huber

Kirchdorf

von Sabine Huber
08. April 2026

Derby-Krimi bis zur allerletzten Minute

Das erste Landesliga-Derby im Frühjahr hielt, was es versprach. Beide Teams waren mit breiter Brust in die Partie gegangen und lieferten sich von Beginn an ein kampfbetontes Duell. Torchancen blieben Mangelware, dafür wurde um jeden Meter gefightet. Kirchdorf hatte in der ersten Hälfte leichte Vorteile im Ballbesitz und stellte die Kirchberger Defensive mit viel Bewegung immer wieder vor Aufgaben. Die Hausherren hingegen taten sich schwer, ins eigene Kombinationsspiel zu finden.

Auch ohne Treffer ereignete sich in der 37. Minute eine spielentscheidende Szene: Schiedsrichter Erdinc Bayraktar zeigte Hikmet Aksu die Gelbe Karte – eine Verwarnung mit Folgen. Denn unmittelbar nach Wiederanpfiff zur zweiten Hälfte gab es nach einem Foul erneut Gelb für Aksu – und damit Gelb-Rot. Kirchberg musste fortan in Unterzahl agieren.

Doch die Heimelf zeigte Moral: Nebojsa Vukovic brachte Kirchberg in der 61. Minute trotz Unterzahl mit 1:0 in Führung.

Als vieles bereits nach einem hart erkämpften Derby-Sieg aussah, schlug doch noch die Stunde von Kirchdorf und Paul Seisl gelang in der 98. Minute (!) der viel umjubelte Ausgleich. Am Ende blieb ein durchaus gerechtes, wenn auch für Kirchberg äußerst bitteres Unentschieden.

Kirchdorf musste zwei Tage später erneut antreten und bewies einmal mehr Comeback-Qualitäten: Auch gegen Walchsee gelang es der Elf, einen 0:1-Rückstand in ein Unentschieden zu verwandeln. Sebastian Almberger traf in der 64. Minute zum 1:1-Endstand.

In der Tabelle liegen beide Teams weiterhin Kopf an Kopf und liefern sich ein enges Rennen um einen Platz in der oberen Tabellenhälfte der Landesliga Ost.

Die besten Bilder vom Spiel

1 / 3

Weitere Artikel:

Golfclub Kitzbühel sucht Golf-Champions

Kitzbühel

08.04.2026

GC Kitzbühel sucht den nächsten Golf-Champion

Mit einem neuen Nachwuchskonzept, starken Partnern und viel Herzblut will der Golfclub Kitzbühel wieder mehr Kinder und Jugendliche für den Golfsport begeistern.

Gesamtsiegerehrung Skibezirk Kitzbühel

Bezirk

08.04.2026

Große Bühne für junge Ski-Talente

Bei der Gesamtsiegerehrung des Raiffeisen Bezirks Cup in St. Johann standen die jungen Ski-Asse im Mittelpunkt.

Fußball St. Johann vs Kematen

St. Johann

08.04.2026

St. Johann schoss sich warm fürs Topspiel

Mit einem souveränen 4:1-Heimsieg gegen Kematen und einem klaren 3:0 im Cup gegen Absam untermauert der Tabellenführer seine Form.

Kitzbühel besiegt Wacker Innsbruck

Kitzbühel

07.04.2026

Kitzbühel fügt Wacker zweite Saisonniederlage zu

Der FC Kitzbühel schlägt Tabellenführer Wacker Innsbruck 2:1 und sorgt vor 3.200 Fans für die ganz große Überraschung in der Regionalliga West.

Tennisspieler auf rotem Sandplatz winkt dem Publikum zu, umgeben von einer vollen Tribüne und Bandenwerbung, Menschen im Regenmantel jubeln im Hintergrund.

Kitzbühel

02.04.2026

Tennis-Sommer verspricht großes Kino

Beim diesjährigen Generali Open Kitzbühel deutet sich ein interessantes Teilnehmerfeld an. Vier Fixstarter stehen bereits fest.

a-kitzbeach-14-2026-lyndstroem-2

Kitzbühel

01.04.2026

KitzBeach kommt nach Kitzbühel zurück

Kitzbühel wird erneut zur Beachvolleyball-Bühne – mit Spitzensport, neuem Rahmenprogramm und wirtschaftlichem Spagat.

Pferdekutschrennen auf einer verschneiten Strecke. Mehrere Fahrer mit Helmen lenken ihre Pferde, während Schnee um sie aufwirbelt. Winterliche Kulisse.

Kitzbühel

31.03.2026

Power Trix – der König des Winters

Mit fünf Siegen und zwei zweiten Plätzen sicherte sich das Pferd erneut die Winterkönigswertung des Tiroler Trabrennverbandes.

Gruppe von Menschen in Winterkleidung posiert lächelnd im Schnee. Einige tragen Medaillen. Im Hintergrund sind Berge und ein bewölkter Himmel zu sehen.

Sport

30.03.2026

15 Medaillen für Kitzbüheler Langläufer

Die Tiroler Langlauf-Meisterschaften boten spannende Wettkämpfe, bei denen die Athleten des Kitzbüheler Ski Clubs mit starken Leistungen überzeugten.

E-Paper
Aktuelles