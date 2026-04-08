GC Kitzbühel sucht den nächsten Golf-Champion

Genau hier setzt das neue Konzept an. Gemeinsam mit der Golfsport Academy am Stanglwirt und deren Leiter Ulf Wendling baut der Golfclub Kitzbühel ein ganzjähriges Trainingsangebot auf. Trainiert wird im Sommer draußen, im Winter indoor.



Dazu kommen organisierte Trainingsgruppen – vom Anfänger bis zum fortgeschrittenen Nachwuchsspieler. Wichtig ist den Verantwortlichen dabei, dass die Hürde für den Einstieg möglichst klein bleibt. „Wir wollen Kinder für den Sport begeistern und die Hemmschwelle senken“, betont Sportwart Juppi Koidl. Das Angebot richte sich nicht nur an Mitglieder des Golfclubs. Angesprochen seien ausdrücklich auch Kinder und Jugendliche aus der gesamten Umgebung, die Golf einfach einmal ausprobieren möchten. Ein erster Schritt dazu ist der Tag der offenen Tür am Sonntag, 19. April.



Tag der offenen Tür am 19. April

Der Club versteht seine Nachwuchsarbeit dabei nicht als Konkurrenz zu anderen Vereinen in der Region. Vielmehr gehe es darum, das sportliche Angebot in Kitzbühel sinnvoll zu ergänzen.



Dass Golf oft noch mit alten Klischees kämpft, ist den Initiatoren bewusst. „Viele haben noch immer ein veraltetes Bild im Kopf“, sagt Clubmanagerin Maria Lettner. Dabei sei Golf längst ein moderner, anspruchsvoller und sehr vielseitiger Sport. Neben Technik und Koordination spielen auch Athletik und mentale Stärke eine große Rolle. Gleichzeitig sei Golf ein Sport, den Kinder, Jugendliche und Familien gemeinsam erleben können.



Dabei liegt den dreien besonders am Herzen, dass der Einstieg für Familien leistbar bleibt. „Es soll nicht an den Kosten scheitern“, lautet die klare Botschaft von Präsident Kerscher.

Dazu kommt ein weiterer Aspekt, der den Verantwortlichen wichtig ist: Kinder sollen raus in die Natur, weg vom Handy und hinein in ein Umfeld, in dem Bewegung, Konzentration und soziale Kontakte ganz selbstverständlich zusammengehören.