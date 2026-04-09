Freuen sich heuer ganz besonders auf die Austragung des Top-Nachwuchsturniers: Profifußballerin Nici Billa, Botschafterin des Cordial Girls Cup, Stefan Astner, GF TVB Ferienregion Hohe Salve (l.), und Gründer Hans Grübler (r.).
Cordial Cup Tirol: Große Bühne für kleine Stars
Der Cordial Cup Tirol zählt seit Jahren zu den bedeutendsten Nachwuchsfußballturnieren Europas – und macht seinem Ruf auch heuer wieder alle Ehre. Was die Weltmeisterschaft für die Profis ist, ist dieses Großevent für die Talente von morgen. Rund 3.000 Nachwuchskicker aus aller Welt werden auf insgesamt 13 Plätzen im Bezirk erwartet. Mit dabei sind zahlreiche Topklubs aus Deutschland wie der FC Bayern München, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, 1. FC Köln oder SV Werder Bremen. Auch Österreich ist mit namhaften Vereinen wie FC Red Bull Salzburg, SK Rapid Wien, TSV Hartberg und SV Ried stark vertreten.
Der internationale Charakter des Turniers zeigt sich auch in der Herkunft der Teams: Neben europäischen Mannschaften reisen Nachwuchstalente unter anderem aus England, der Schweiz sowie aus Australien, Afrika und den USA an. Damit wird das Turnier einmal mehr zur Bühne für den globalen Fußball-Nachwuchs.
Cordial Girls Cup feiert 15-jähriges Jubiläum
Ein besonderes Highlight stellt heuer erneut der Cordial Girls Cup dar, der sein 15-jähriges Bestehen feiert. Was einst als spontane Idee entstand, hat sich längst zu einem festen Bestandteil des Turniers entwickelt. Initiator Hans Grübler erinnert sich gemeinsam mit Tourismusdirektor Stefan Astner an die Anfänge: Bei einem Treffen in Hopfgarten wurde die Idee geboren, den ursprünglich reinen Burschenbewerb um ein internationales Mädchenfeld zu erweitern. „Vor ziemlich genau 17 Jahren – es war an einem gemütlichen Wirtshaustisch in der Salvena, Hopfgarten, wo mir Max Salcher einen Herrn namens Hans Grübler vorstellte – wurde bei einer schnellen Tasse Kaffee die Idee geboren, den damals bereits etablierten Cordial Cup Tirol (nur Jungs) um einen internationalen Mädchen-Bewerb zu erweitern.“
„Vor 17 Jahren wurde bei einer Tasse Kaffee die Idee geboren, den Cordial Cup um ein Mädchen-Teilnehmer-feld zu erweitern.“
Stefan Astner, GF TVB Hohe Salve
Die besten U15-Spielerinnen zu Gast
Heute ist der Girls Cup nicht mehr wegzudenken. Jahr für Jahr messen sich U15-Topteams wie die TSG Hoffenheim, der FC St. Gallen oder erneut der FC Bayern München mit österreichischen Nachwuchshoffnungen. „Dem Mädchen-Nachwuchs eine Bühne zu geben, macht mich unheimlich stolz“, betont Grübler.
Die Wahl fiel bewusst auf die U15-Kategorie, die international als besonders bedeutend gilt. Anlässlich des Jubiläums werden alle Finalspiele der Jungs und Mädels heuer in Hopfgarten ausgetragen, der Geburtsstätte des Cordial Girls Cup.
Auslosung mit Spannung erwartet
Den traditionellen Auftakt des Nachwuchsturniers stellt die offizielle Gruppenauslosung dar. Am Samstag, 18. April, steigt zum ersten Mal die Spannung, wenn die Glücksfee in Itter die Mannschaften zieht. Unter strenger Aufsicht der Vertreter der Tourismusverbände, Ehrengäste und einiger Vereinsvertreter der teilnehmenden Mannschaften sowie des organisatorischen Leiters am FC-Bayern-Campus, Sebastian Dremmler, steht dann im Laufe des festlichen Abends fest, wer gegen wen die Fußballschuhe schnürt.