Cordial Cup Tirol: Große Bühne für kleine Stars

Der Cordial Cup Tirol zählt seit Jahren zu den bedeutendsten Nachwuchsfußballturnieren Europas – und macht seinem Ruf auch heuer wieder alle Ehre. Was die Weltmeisterschaft für die Profis ist, ist dieses Großevent für die Talente von morgen. Rund 3.000 Nachwuchskicker aus aller Welt werden auf insgesamt 13 Plätzen im Bezirk erwartet. Mit dabei sind zahlreiche Topklubs aus Deutschland wie der FC Bayern München, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, 1. FC Köln oder SV Werder Bremen. Auch Österreich ist mit namhaften Vereinen wie FC Red Bull Salzburg, SK Rapid Wien, TSV Hartberg und SV Ried stark vertreten.



Der internationale Charakter des Turniers zeigt sich auch in der Herkunft der Teams: Neben europäischen Mannschaften reisen Nachwuchstalente unter anderem aus England, der Schweiz sowie aus Australien, Afrika und den USA an. Damit wird das Turnier einmal mehr zur Bühne für den globalen Fußball-Nachwuchs.