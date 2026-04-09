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Kitzbüheler Anzeiger
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Ein Wolfsrudel streift durch den Wald – im Bezirk Kitzbühel werden die Tiere ebenfalls immer mehr.

Foto: Adobe Stock
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09. April 2026

Jagd auf den Wolf: Mehr Rechte, weniger Bürokratie

Er wird bis zu 90 Zentimeter hoch und bis zu 140 Zentimeter lang, hat einen buschigen Schwanz und bewegt sich auf leisen Sohlen – der Wolf. Bis zu 50 Kilometer legt er in kurzer Zeit zurück, meist nachts und unbemerkt. Während der Wintermonate war es ruhig geworden um Meister Isegrim. Doch wenige Wochen vor Beginn der Almsaison rückt das Thema wieder verstärkt in den Fokus – auch aufgrund der Novellierung des Tiroler Jagdgesetzes.

Mit der Gesetzesänderung hat da ...

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