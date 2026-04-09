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Kitzbüheler Anzeiger
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Im Kitzbüheler Rathaus wurde der Jahresabschluss mit großer Mehrheit abgesegnet.

Foto: Margret Klausner
ABO PUR

Kitzbühel

von Margret Klausner
09. April 2026

Kitzbühel: Erträge stiegen auf über 50 Millionen Euro

In der jüngsten Gemeinderatssitzung präsentierte Kitzbühels Bürgermeister Klaus Winkler den Jahresabschluss 2025 und zeigt sich zufrieden: „Der Motor läuft – das Ergebnis war besser als budgetiert.“

Bei 52,7 Millionen Euro an Erträgen und 47,54 Millionen Euro an Aufwendungen ergab sich im Abschluss des Ergebnishaushalts 2025 ein Nettoergebnis von 5,06 Millionen Euro. Die wichtigsten Einnahmequellen waren die Bundesertragsanteile in Höhe von rund ...

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