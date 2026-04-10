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Kitzbüheler Anzeiger
Spatenstich Itter

Der Itterer Dorfplatz wird neu gestaltet. Der Spatenstich ist bereits erfolgt.

Foto: Alexandra Fusser
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Aktuelles

von Alexandra Fusser
10. April 2026

Facelift für den Itterer Dorfplatz

Nach dem 1. Mai werden in Itter die Baumaschinen auffahren. Sie haben den Dorfplatz im Visier, der in den darauffolgenden Wochen gänzlich neu gestaltet wird. Die bestehende Grüninsel mit Findling, Brunnen und Fahnenstange soll künftig durch ein Wappenmosaik ersetzt werden, zudem entstehen ein Trinkwasserbrunnen, Sitzbänke und Grünstreifen. Da die Landesstraße um das bestehende Rondell führt, werde der Asphalt im Zuge der Bauarbeiten erneuert, erläutert Dorf ...

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