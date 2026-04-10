Facelift für den Itterer Dorfplatz

Nach dem 1. Mai werden in Itter die Baumaschinen auffahren. Sie haben den Dorfplatz im Visier, der in den darauffolgenden Wochen gänzlich neu gestaltet wird. Die bestehende Grüninsel mit Findling, Brunnen und Fahnenstange soll künftig durch ein Wappenmosaik ersetzt werden, zudem entstehen ein Trinkwasserbrunnen, Sitzbänke und Grünstreifen. Da die Landesstraße um das bestehende Rondell führt, werde der Asphalt im Zuge der Bauarbeiten erneuert, erläutert Dorf ...