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  3. Gerd Rosa zum neuen Obmann des PVÖ in Kitzbühel gewählt
Kitzbüheler Anzeiger
Pensionisten Kitzbühel

Der neu gewählte Ausschuss mit den Ehrengästen (von rechts): Gerd Rosa, Sonja Hell, Martina Bachmann, Friederike Rosa, Hedi Haidegger, Walter Zimmermann, Andras Brunner und Ernst Tschallener. Foto: Tschallener

Foto: PVÖ

Kitzbühel

von Kitzbüheler Anzeiger
09. April 2026

Gerd Rosa zum neuen Obmann des PVÖ in Kitzbühel gewählt

Bei der Jahreshauptversammlung der Ortsgruppe Kitzbühel des Pensionistenverbandes Österreichs (PVÖ) konnte Stellvertreter Gerd Rosa insgesamt 88 Mitglieder begrüßen. Nach dem Totengedenken an die zwölf verstorbenen Mitglieder folgten die Berichte aus den verschiedenen Referaten.

Landespräsident Herbert Striegl ging dabei auf die Erfolge des PVÖ ein. Grußworte überbrachten Vizebürgermeister Walter Zimmermann und Gemeinderätin Hedi Haidegger. Sie dankten dem Verein für sein Engagement für die ältere Generation und richteten auch die Grüße von Bürgermeister Klaus Winkler aus.

Im Anschluss stand die Neuwahl des Obmanns und des Ausschusses auf der Tagesordnung. Dabei wurde Gerd Rosa einstimmig zum neuen Obmann gewählt. In seiner Antrittsrede bedankte er sich für das entgegengebrachte Vertrauen und würdigte insbesondere den langjährigen Einsatz seines Vorgängers Ernst Stolz, der das Amt aus gesundheitlichen Gründen zurücklegte.

Rosa betonte, gemeinsam mit dem Ausschuss die Arbeit im Sinne seines Vorgängers unter dem Motto „Miteinander für Einander“ fortzuführen.

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