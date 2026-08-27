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Kitzbüheler Anzeiger
Kirchberg Bürgermeister Wahl

Die Wahl ist geschlagen: Manuel Pichler ging als Sieger hervor, die unterlegene Claudia Hagsteiner gratulierte.

Foto: Alexandra Fusser

Aktuelles

von Alexandra Fusser
27. August 2026

Manuel Pichler zum Bürgermeister gewählt

Er hoffe auf einen Schulterschluss der Fraktionen und hoffe künftig eine enge Zusammenarbeit im Gemeinderat, erklärte der designierte Kirchberger Bürgermeister Manuel Pichler in einer ersten Reaktion nach erfolgter Wahl. Mittwochabend war er von den Gemeinderäten zum neuen Kirchberger Gemeindeoberhaupt gekürt worden. Dabei setzte sich Pichler, der aus dem schwarzen Lager stammt "(Liste Kirchberg neu Denken"), mit elf zu sechs Stimmen klar gegenüber seiner Herausforderin Claudia Hagsteiner (SPÖ) durch.

Die drei Kleinparteien NEOS, FPÖ und MFG - sie sind mit jeweils einem Mandat im Gemeinderat vertreten - dürften bei der Bürgermeister-Wahl das Zünglein an der Waage gewesen sein.

Mit Pichlers Wahl zum Bürgermeister beginnt eine neue Ära im Kirchberger Gemeindeparlament: Nach 16 Jahren sitzt erstmals wieder ein Schwarzer auf dem Bürgermeistersessel.

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