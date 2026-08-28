In Kössen läuft Suche nach Nest der asiatischen Hornisse auf Hochtouren

Manuel Pichler zum Bürgermeister gewählt

Kirchberg hat seit Mittwochabend ein neues Gemeindeoberhaupt: Manuel Pichler von der ÖVP-Sammelliste "Kirchberg neu denken" setzte sich gegenüber seiner Herausforderin Claudia Hagsteiner (SPÖ) klar durch. Von den Gemeinderäten wurde er mit elf zu sechs Stimmen zum neuen Bürgermeister gewählt.