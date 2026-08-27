Ausgerast in St. Johann: Sieben Radargeräte im Ort

Die altbekannten vier Smileys mit den Tempo-Angaben der passierenden Fahrzeuge bleiben dem Ort zwar erhalten, in der Zukunft setzt man in St. Johann aber erstmals auf gemeindeeigene Radargeräte: Wie der Kitzbüheler Anzeiger bereits berichtet hat, werden diese an sieben Standorten innerhalb des Gemeindegebietes aufgestellt. In der jüngsten Gemeinderatssitzung gaben die Mandatare Mittel über 70.000 Euro frei, die für die Errichtung der Fundamente und der Stro ...