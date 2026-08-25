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  3. Kirchberger sollen Trinkwasser abkochen
Kitzbüheler Anzeiger
Kirchberg Ortstafel

Im Kirchberger Trinkwassernetz sind Bakterien festgestellt worden. Aschau ist von diesem Problem nicht betroffen.

Foto: Angelina Wörgetter

Aktuelles

von Kitzbüheler Anzeiger
25. August 2026

Kirchberger sollen Trinkwasser abkochen

Die aktuelle Wasserqulitätsprüfung bracht zutage, dass das Wasser aus dem Gemeindeleitungsnetz zum Trinken und zur Zubereiten von Speisen bis auf Weiteres nur noch abgekocht verwendet werden soll, das gibt die Gemeindeführung auf der Homepage bekannt. Als Begründung wird das Aufkommen von Bakterien genannt. Die Überschreitung des gesetzlich erlaubten Wertes sei nur geringfügig, heißt es aus dem Gemeindeamt. Es werde jedoch empfohlen, das Wasser drei Minuten lang abzukochen.
Betroffen ist das Gebiet ab Skirast talauswärts. In Aschau besteht das Problem nicht.

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