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Kitzbüheler Anzeiger
Andreas Gabalier

Das große Live-Konzert von Andreas Gabalier: Der Superstar aus der Steiermark begeisterte einmal mehr die tausenden Fans im Kitzbüheler Tennistadion.

Foto: kitzmusik/Marcel Gartner
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Kitzbühel

von Alexandra Fusser
26. August 2026

Kitzbühel und Fans herzten Andreas Gabalier

Die Überraschung war ein richtiger Volltreffer: Als Andreas Gabalier von TVB-Obmann Christian Harisch sowie Direktorin Viktoria Veider-Walser die Ehrenurkunde überreicht bekam, war er sichtlich gerührt. „Ich danke euch allen für eure Herzlichkeit“, sagte der Ausnahmekünstler, während er sich die Tränen aus dem Gesicht wischte. „Kitzbühel ist ein Wahnsinn. Die Stadt, die Landschaft und das Lebensgefühl hier sind einzigartig. Ich wurde von Anfang an mit so vie ...

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