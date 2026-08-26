Kitzbühel und Fans herzten Andreas Gabalier

Die Überraschung war ein richtiger Volltreffer: Als Andreas Gabalier von TVB-Obmann Christian Harisch sowie Direktorin Viktoria Veider-Walser die Ehrenurkunde überreicht bekam, war er sichtlich gerührt. „Ich danke euch allen für eure Herzlichkeit“, sagte der Ausnahmekünstler, während er sich die Tränen aus dem Gesicht wischte. „Kitzbühel ist ein Wahnsinn. Die Stadt, die Landschaft und das Lebensgefühl hier sind einzigartig. Ich wurde von Anfang an mit so vie ...