ÖGK sucht Standort in St. Johann

Sechs neue Primärversorgungseinheiten will die ÖGK in Tirol errichten. Neben Kufstein, Landeck und Innsbruck ist eine derartige Einrichtung erstmals im Bezirk Kitzbühel vorgesehen. Wie bereits berichtet, haben sich die Gremien der Österreichischen Gesundheitskasse auf den Standort St. Johann festgelegt.



Eine Bedarfsanalyse für den Bezirk Kitzbühel hatte ergeben, dass St. Johann aufgrund der Einwohnerzahl, der Unterversorgung in der Allgemeinm ...