Petition des Tierschutzvereins erhielt 7.000 Stimmen

Exakt 6.912 Personen haben der Online-Petition „Gerechtigkeit für Schmotzer“ bis zum Sonntagabend ihre Stimme gegeben. Inge Rauchenecker, rührige Obfrau des Kitzbüheler Tierschutzvereins, der die Petition initiiert hatte, ist mit dem Ergebnis zufrieden. „Es waren mehr Unterschriften, als wir erwartet haben.“



"Tierleid darf nicht gesellschaftsfähig werden"

Gefordert wurde nicht nur Gerechtigkeit für den getöteten Kater ...