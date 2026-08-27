Die Causa rund um den getöteten Kater in brixen empörte die Tierschützer. Sie hielten eine Mahnwache vor dem Landesgericht Innsbruck ab. In Kitzbühel initiierte der Tierschutzverein eine Petition.
Petition des Tierschutzvereins erhielt 7.000 Stimmen
Exakt 6.912 Personen haben der Online-Petition „Gerechtigkeit für Schmotzer“ bis zum Sonntagabend ihre Stimme gegeben. Inge Rauchenecker, rührige Obfrau des Kitzbüheler Tierschutzvereins, der die Petition initiiert hatte, ist mit dem Ergebnis zufrieden. „Es waren mehr Unterschriften, als wir erwartet haben.“
"Tierleid darf nicht gesellschaftsfähig werden"
Gefordert wurde nicht nur Gerechtigkeit für den getöteten Kater ...