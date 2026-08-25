Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Aktuelles
  3. In Kirchberg läuft Countdown für Bürgermeister-Neuwahl
Kitzbüheler Anzeiger
ABO PUR

Aktuelles

von Alexandra Fusser
25. August 2026

In Kirchberg läuft Countdown für Bürgermeister-Neuwahl

Peter Schweiger, Vorsitzender der ÖVP-Sammelliste „Kirchberg neu Denken“, hat sich mit der Bekanntgabe des schwarzen Bürgermeisterkandidaten Zeit gelassen. Erst am vergangenen Freitag, nur sechs Tage vor der Wahl, teilte er die Wunschperson seiner Fraktion öffentlich mit. „Unsere Entscheidung fiel zu 100 Prozent auf Manuel Pichler“, hält er fest.

Schweiger gibt Pichler den Vortritt
Schweiger, der über seine eigenen Ambitio ...

Abo Pur

Mit Abo Pur gesamten Artikel lesen!

GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger 1 : 1 in digitaler Form. Wöchentlich aktuell für iPad, iPhone, Android und Desktop

€ 52,-

/ Jahr

ANZEIGER Klassik & GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger wöchentlich bequem per Post – die digitale Ausgabe Gams Digital kostenlos dazu!

€ 79,-

/ Jahr

Alle Abos vergleichen
Abo bestellen
E-Paper
Aktuelles