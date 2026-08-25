In Kirchberg läuft Countdown für Bürgermeister-Neuwahl

Peter Schweiger, Vorsitzender der ÖVP-Sammelliste „Kirchberg neu Denken“, hat sich mit der Bekanntgabe des schwarzen Bürgermeisterkandidaten Zeit gelassen. Erst am vergangenen Freitag, nur sechs Tage vor der Wahl, teilte er die Wunschperson seiner Fraktion öffentlich mit. „Unsere Entscheidung fiel zu 100 Prozent auf Manuel Pichler“, hält er fest.



Schweiger gibt Pichler den Vortritt

Schweiger, der über seine eigenen Ambitio ...