Zum Inhalt springen
badgebadge
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
Orte
Suche
  1. Home
  2. Wirtschaft
  3. MAMM BETA GmbH insolvent
Kitzbüheler Anzeiger
Kalksteinresidenz St. Johann
Die GmbH realisierte u.a. das Bauprojekt Kalksteinresidenz in St. Johann.
Foto: Sabine Huber

St. Johann

von Kitzbüheler Anzeiger
11. März 2026

MAMM BETA GmbH insolvent

Wie der KSV 1870 meldet, wurde über das Vermögen der MAMM BETA GmbH (Museumstraße 10/8, Innsbruck) am 4. März am Landesgericht Innsbruck ein Insolvenzverfahren eröffnet. Das Unternehmen ist als Bauträger tätig. Geschäftsführer sind Michael Karlinger, Michael Mayer und Michael Hauser. Gesellschafter sind die Michael Karlinger GmbH, die Mayer Holding GmbH, die Hauser Holding GmbH sowie die Ambros Einwaller GmbH. Die Gesellschaft wurde 2020 gegründet und realisierte u.a. das Bauprojekt „Kalksteinresidenz“ in St. Johann sowie „Wilder Kaiser Residences“ in Going. Laut Angaben des KSV sind „die in diesem Zusammenhang gewährten Fremdkapitalmittel zum Teil seit Monaten überfällig.“ Die finanzierende Bank stellte daraufhin den Insolvenzantrag. Die offenen Bankverbindlichkeiten sollen rund 3,5 Millionen Euro betragen. „Ob es wesentliche darüberhinausgehende offene Verbindlichkeiten gibt, bleibt abzuwarten“, so der KSV. Gläubiger können Forderungen bis 20. April anmelden.

Weitere Artikel:

Erste Retro Week in der Region Hohe Salve

Hopfgarten

11.03.2026

Erste Retro Week in der Region Hohe Salve

Erste Retro Week in der Reghin Hohe Salve mit Rekordbeteiligung beim Seilrennen.

Christian_Pletzer_AK_Leiter_Kitzbühel
ABO PUR

Bezirk

11.03.2026

"2025 war kein einfaches Jahr für die Arbeitnehmer"

Die AK Kitzbühel zog Jahresbilanz 2025. Knapp 11.000 Beratungen wurden geleistet und über 3,35 Millionen Euro für die Mitglieder erkämpft.

Handyexperiment
ABO PUR

Bezirk

11.03.2026

Tourismusschüler proben Handy-Verzicht

Drei Wochen offline sind aktuell 72.000 Schüler in ganz Österreich, darunter auch 14 Tourismusschüler in St. Johann. Sie stellen sich einem Handy- Experiment und verzichten auf ihr Smartphone in der Schule und in der Freizeit. 21 Tage ohne Handy - wie fühlt sich das an? Geht das überhaupt?

Nothegger Transport Logistik GmbH

St. Ulrich

11.03.2026

Nothegger Transport Logistik GmbH insolvent

300 Jobs betroffen, ob das Unternehmen fortgeführt werden kann, werde derzeit geprüft.

Hannes Fleckl Alexander Jurescha
ABO PUR

Fieberbrunn

11.03.2026

Debatte um Dorfplatz Fieberbrunn

In Fieberbrunn kritisieren die Grünen den geplanten Neubau des Musikpavillons am Dorfplatz. In einem offenen Brief schlagen sie ein multifunktionales Konzept mit mehreren Nutzungsbereichen vor.

Going Ortszentrum Schnablwirt
ABO PUR

Going

11.03.2026

Neuer Schwung für Ortszentrum Going

Das geplante Hotelprojekt bei der Astbergbahn in Going wird nicht umgesetzt. Stattdessen gibt es neue Pläne für zusätzliche Hotelbetten sowie für eine Wiederbelebung des ehemaligen Gasthofs Schnablwirt.

Kalksteinresidenz St. Johann

St. Johann

11.03.2026

Tiroler Bauträger insolvent

MAMM BETA GmbH realisierte u.a. das Projekt "Kalksteinresidenz" in St. Johann.

Brücke Fieberbrunn
ABO PUR

Fieberbrunn

10.03.2026

Antrag für neue Brücke in Fieberbrunn eingebracht

In Fieberbrunn schreitet die Planung für ein Hochwasserschutzprojekt voran. Retentionsbecken und eine Erhöhung der Achenmauer sollen künftig für mehr Sicherheit sorgen. Ein Baubeginn der ersten Bauphase könnte frühestens 2028 erfolgen.

E-Paper
Aktuelles
Suche