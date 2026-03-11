MAMM BETA GmbH insolvent

Wie der KSV 1870 meldet, wurde über das Vermögen der MAMM BETA GmbH (Museumstraße 10/8, Innsbruck) am 4. März am Landesgericht Innsbruck ein Insolvenzverfahren eröffnet. Das Unternehmen ist als Bauträger tätig. Geschäftsführer sind Michael Karlinger, Michael Mayer und Michael Hauser. Gesellschafter sind die Michael Karlinger GmbH, die Mayer Holding GmbH, die Hauser Holding GmbH sowie die Ambros Einwaller GmbH. Die Gesellschaft wurde 2020 gegründet und realisierte u.a. das Bauprojekt „Kalksteinresidenz“ in St. Johann sowie „Wilder Kaiser Residences“ in Going. Laut Angaben des KSV sind „die in diesem Zusammenhang gewährten Fremdkapitalmittel zum Teil seit Monaten überfällig.“ Die finanzierende Bank stellte daraufhin den Insolvenzantrag. Die offenen Bankverbindlichkeiten sollen rund 3,5 Millionen Euro betragen. „Ob es wesentliche darüberhinausgehende offene Verbindlichkeiten gibt, bleibt abzuwarten“, so der KSV. Gläubiger können Forderungen bis 20. April anmelden.