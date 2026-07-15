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Kitzbüheler Anzeiger
Hagele_Treffen Planungsverbände

LR Cornelia Hagele im Brixental mit den Bürgermeistern Paul Sieberer, Roman Thaler und Helmut Berger (hinten, v.l.) sowie Andreas Brugger und Hannes Eder.

Foto: Land Tirol

Bezirk

von Kitzbüheler Anzeiger
15. Juli 2026

LR Cornelia Hagele in Kitzbühel auf Tour: Kinderbetreuung und Bildung im Fokus

Der direkte Austausch mit den Gemeinden steht im Mittelpunkt der Sommertour von Bildungslandesrätin Cornelia Hagele. Im Rahmen ihrer Bezirkstour besucht sie dieser Tage die Planungsverbände Brixental und Leukental, um mit den örtlichen Bürgermeistern bzw. den Verbandsobleuten, dem Wildschönauer Bgm. Hannes Eder sowie dem Reither Bgm. Stefan Jöchl, über aktuelle Herausforderungen und Zukunftsfragen zu diskutieren.

Starke Gemeinden und großes Engagement
Im Fokus standen dabei insbesondere die Themen Bildung, Kinderbetreuung sowie die Zusammenarbeit zwischen Land und Gemeinden. „Der Bezirk Kitzbühel zeichnet sich durch starke Gemeinden und großes Engagement vor Ort aus. Dieser enge Schulterschluss ist die Grundlage dafür, dass wir gemeinsam gute Rahmenbedingungen für Kinder, Jugendliche und Familien schaffen. Gerade die Gemeinden wissen am besten, welche Themen die Menschen bewegen. Deshalb ist der direkte Dialog für mich eine unverzichtbare Grundlage, um gemeinsam die richtigen Entscheidungen für Tirol zu treffen“, so Hagele im Rahmen ihres Besuchs im Bezirk.

Hagele_Treffen Planungsverbände

Im Leukental traf sich LR Cornelia Hagele mit den Dorfchefs Andreas Wurzenrainer, Gerhard Obermüller und Günter Resch (hinten, v.l.) sowie Hans Schweigkofler und Stefan Jöchl.

Foto: Land Tirol

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