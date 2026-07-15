LR Cornelia Hagele in Kitzbühel auf Tour: Kinderbetreuung und Bildung im Fokus

Der direkte Austausch mit den Gemeinden steht im Mittelpunkt der Sommertour von Bildungslandesrätin Cornelia Hagele. Im Rahmen ihrer Bezirkstour besucht sie dieser Tage die Planungsverbände Brixental und Leukental, um mit den örtlichen Bürgermeistern bzw. den Verbandsobleuten, dem Wildschönauer Bgm. Hannes Eder sowie dem Reither Bgm. Stefan Jöchl, über aktuelle Herausforderungen und Zukunftsfragen zu diskutieren.



Starke Gemeinden und großes Engagement

Im Fokus standen dabei insbesondere die Themen Bildung, Kinderbetreuung sowie die Zusammenarbeit zwischen Land und Gemeinden. „Der Bezirk Kitzbühel zeichnet sich durch starke Gemeinden und großes Engagement vor Ort aus. Dieser enge Schulterschluss ist die Grundlage dafür, dass wir gemeinsam gute Rahmenbedingungen für Kinder, Jugendliche und Familien schaffen. Gerade die Gemeinden wissen am besten, welche Themen die Menschen bewegen. Deshalb ist der direkte Dialog für mich eine unverzichtbare Grundlage, um gemeinsam die richtigen Entscheidungen für Tirol zu treffen“, so Hagele im Rahmen ihres Besuchs im Bezirk.